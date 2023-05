B1. Il sogno play-off dell’Azimut Giorgione finisce all’ultima di campionato

Girone C

Serie B1 Femminile Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Azimut Giorgione

Folto pubblico per l'ultima di B1. L'Azimut Giorgione è fuori dai play-off promozione per accedere in A2. La squadra trevigiana chiude la stagione 2022-2023 con una sconfitta interna (Azimut – Nardi 1-3: 25-21, 23-25, 23-25, 22-25). Di diverso dal solito, a Castelfranco, c’è il risultato. La sola prima della classe, l’Eurogroup Alta Fratte, aveva finora espugnato il fortino del Giorgione. Di consueto, invece, la prestazione di squadra.

Dopo un primo set sempre al comando, la squadra di Carotta si scioglie al sole invischiata in una ricostruzione a tratti troppo fallosa e ad un servizio decisamente sottotono. È una sconfitta emblematica di un’intera stagione, quella maturata da De Bortoli & company, perché avvenuta a partire dal secondo set, momento in cui l’allenatore ospite ha inserito le seconde linee.

E dire che l’unica formazione delle due che aveva ancora un barlume di obiettivo era proprio l’Azimut. Dalla prossima settimana si farà tesoro della stagione conclusa per ripartire, da fine agosto, in pieno slancio. L’obiettivo era alla portata, ma i troppi alti e bassi di questa squadra hanno purtroppo impedito di raggiungere il terzo posto nel girone C che è rimasto distante appena 6 lunghezze. Il tabellino del match:

AZIMUT GIORGIONE-NARDI VOLTA 1-3 (25-21, 23-25, 23-25, 22-25)

GIORGIONE: Andrich, M’bra, Cantamessa, De Bortoli, Gogna, Ceron, Pincerato, Morra L, Bateman, Fezzi, Prado. All. Carotta

VOLTA: Pasquino, Tellaroli, Campana, Covecchia, Benetti, Biesso, Di Nucci, Spigarolo. All. Tisci