B1: sprint salvezza per il Team Conegliano che piega Cerea in 3 set

La Zoppas Arena torna a festeggiare una bella vittoria del Team Conegliano Volley, ossigeno puro per la corsa salvezza nel girone C della B1 femminile di volley. Le gialloblu di coach Martinez si sono sbarazzate senza problemi dell’Isuzu Cerea, formazione che non andava assolutamente sottovalutata. È vero che le veronesi sono penultime in classifica con soli 10 punti, ma nell’ultimo match disputato erano riuscite a piegare Porto Mantovano al tie-break.

L’entusiasmo delle ospiti è stato però spento ben presto dalle padrone di casa che hanno disputato un incontro accorto e di sostanza fin dal primo scambio. Il 25-15 e l’1-0 conquistati dopo pochi minuti hanno messo le cose in chiaro, con Conegliano che si è ripetuto con altri due parziali eloquenti: il secondo è terminato 25-16, il terzo invece 25-13.

Con i tre punti di ieri, la squadra è salita a quota 28 punti in classifica, sei in più rispetto alla quartultima Aduna Padova che giocherà stasera in casa contro l’insidiosa Noventa. Il tabellino del match:

TEAM CONEGLIANO VOLLEY-ISUZU CEREA 3-0 (25-15, 25-16, 25-13)

CONEGLIANO: Barcellini, Wabersich, Volpin, De Stefani, Menegaldo, Pesce, Zia, Alessandria, Nordio, Ceschin (L), Florian, Saccon. All. Martinez

CEREA: Coscia, Ferrarini, Boso, Tollini, Alberti, Furlani, Possenti, Gabrielli, Scaccia, Maccacaro, Bovolenta, Bersani. All. Valente