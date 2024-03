La B1 sta sempre più stretta all’Azimut Giorgione: a Castelfranco Veneto la 15ª vittoria stagionale

La passerella è la serie B1, la star l’Azimut Giorgione. Anche lo Smapiù Verona deve alzare bandiera bianca di fronte ad un Azimut che infila la decima vittoria consecutiva e veleggia sempre più solo in testa alla serie B1. Contro le scaligere, considerando la sola battuta, il Giorgione si è procurato 15 punti in 3 set (Azimut – Smapiù 3-0: 25-17, 25-16, 25-10). Un’enormità che, specularmente, fa coppia con i soli 3 punti totali di Fabiana Brutti, il punto di riferimento della formazione ospite, messa fuori dai giochi con un eccellente lavoro tecnico. Ne è nato un successo netto, stando ai parziali, ma non per questo non guadagnato.

Nelle prime due frazioni, almeno fino a metà del set, le ospiti sono rimaste agganciate. Con una serenità e consapevolezza da grande squadra, l’Azimut ha accelerato quando era il momento di farlo e, sul 2-0, la partita si è chiusa. Mvp Andrich. Standing ovation finale di fronte ad uno straripante palazzetto. Un migliaio di spettatori per la capolista: alla Giorgione Pallavolo, anche questo è un record.

“Abbiamo battuto bene e lì è stato costruito il successo – commenta Federica Stufi, scesa quest’anno dall’A1 per vestire la maglia del Giorgione -. Procediamo così tenendo conto che come squadra ci sono ancora margini di miglioramento. Stasera abbiamo giocato circondate da un clima pazzesco: il palazzetto è pieno, è una gioia, vedo tanti giovani sugli spalti, c’è tanta passione”. Con questa vittoria, la 15esima su 16 incontri undici dei quali per 3-0, l’accesso ai play off è blindato. E pure la questione primo posto. 14 punti di vantaggio sulla quarta e ben 12 sulla seconda raccontano una stagione, almeno fino a questo punto, più che dominata. Eppure, il bello deve ancora venire.

Coach Carotta predica prudenza: “Il nostro obiettivo a breve termine è la Coppa Italia e, più avanti, la post season. Ricordiamoci che arrivare primi, con la formula play off di quest’anno, non conferisce alcun vantaggio, o quasi. Perciò siamo contenti di essere in testa ma i conti si fanno ai play off”. Il tabellino del match:

AZIMUT GIORGIONE-SMAPIÙ ARENA VOLLEY VERONA 3-0 (25-17, 25-16, 25-10)

GIORGIONE: Pozzoni 9, Ceron 6, Stufi 11, Facchinato, Marchetto, Pincerato 3, Ganzer 2, Bellini 16, Andrich 15, Alessi, Gaia, Mason, Morra, Bardaro. All. Carotta

VERONA: Albani, Bissoli, Brutti 5, Cappelli 9, Covino 2, Martinato, Peloso 2, Pluchino, Riccato 11, Suman, Murari, Akhigbe, Erigozzi, Moschini. All. Bertolini