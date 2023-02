B1: successo rigenerante per l'Azimut Giorgione che domina e batte Porto Mantovano

Tre punti più agevoli del previsto per l’Azimut Giorgione contro un’Euromontaggi Porto Mantovano che scendeva in campo a Castelfranco come quarta forza del girone (Azimut – Euromontaggi 3-0: 25-18, 25-23, 25-16). Che fosse una reazione alla batosta di Volano, che fosse invece la caratura di una squadra che a febbraio inoltrato sta fiorendo come a lungo atteso, il match non è mai stato in discussione. Dominio Azimut nel primo parziale, grazie ad una oculata gestione dei palloni e soli 4 errori punto.

Nel secondo set è Andrich show: la schiacciatrice bellunese si è dimostrata autentica leader per prolificità (18 punti totali di cui 8 nel solo secondo set) ma anche per l’atteggiamento positivo che le ha permesso di diventare l’attaccante più cercata dalla regista Pincerato. Unico brivido in chiusura di secondo parziale con il recupero ospite dal 24-20 al 24-23, vanificato da un errore finale. Il terzo set, per l’Azimut, è una passerella.

Così coach Carotta a fine gara: “Questo successo era quello che ci voleva. Dovevamo rispondere alla sconfitta di Volano. Stiamo tornando alla normalità dal punto di vista fisico e le numerose soluzioni di gioco che abbiamo ora a disposizione non possono che aiutarci ulteriormente”. Altre note positive: il ritorno in campo dal primo minuto di M’bra e l’esordio in campionato di Ceron dopo il lungo stop causa infortunio. Per quest’ultima, tre punti su tre palloni e tanta voglia di dimostrare il proprio valore. Il tabellino del match:

AZIMUT GIORGIONE-EUROMONTAGGI PORTO MANTOVANO 3-0 (25-18, 25-23, 25-16)

GIORGIONE: Andrich 18, M’bra 12, Cantamessa 8, De Bortoli 4, Gogna 4, Ceron 3, Pincerato 1, Morra L. N.e.: Bateman, Fezzi, Prado. All. Carotta.

PORTO MANTOVANO: Rancati 9, Marcone 9, Giardini 6, Bernabé 6, Ghirardelli 3, Poggi 2, Tavella 1, Bulla 1, Giudice L. N.e.: Olioso, Melgari, Martinelli. All. Bertolasi.