B1: il Team Conegliano cade a San Giustina e scende al quarto posto

Per il Team Conegliano Volley, la trasferta di San Giustina contro l’Alta Fratte si è rivelata fatale. La formazione padovana è in buona salute dopo le recenti vittorie e il 3-0 inflitto alle gialloblu conferma questo stato di forma. La classifica del girone C di B1 femminile si sta accorciando (complici le gare da recuperare) e se la settimana scorsa le trevigiane sono state in vetta per una sera, ora si ritrovano al quarto posto.

Le ragazze di coach Martinez si ritrovano subito in difficoltà nel primo set che comunque si conclude con cinque lunghezze di distanza (25-20). L’1-0 galvanizza la formazione di casa che impone il proprio gioco nei due parziali successivi: nel secondo, Conegliano si arrende troppo presto e si ferma ad appena 16 punti. Va un po’ meglio nel terzo e conclusivo set, quando Alta Fratte riesce a imporsi con un perentorio 25-19. Bisogna subito mettersi alle spalle questa sconfitta che interrompe la serie positiva di successi, fra una settimana si potrà contare sull’affetto del pubblico amico nel match interno contro l’Aduna Padova.

Queste le parole di Francesca Volpin al termine della gara di ieri: “Un vero peccato, potevamo fare molto di più ed eravamo molto contratte. In ogni set è sempre stato difficile recuperare. Sarebbero stati tre punti d’oro per la classifica, ma siamo ancora nel girone d’andata, c’è ancora molta strada da fare. Ora dobbiamo resettare tutto, già a partire da lunedì”. Il tabellino del match:

ALTA FRATTE-TEAM CONEGLIANO VOLLEY 3-0 (25-20, 25-16, 25-19)

ALTA FRATTE: Fanelli, Destro, Zarpellon, Messaggi, Pavei, Giacomelli, Simionato, Frison, Marinello, BortolI, Bortolot, Masiero, Rizzo. All: Rondinelli

CONEGLIANO: Tosi, Volpin, De Stefani, Zia, Barcellini, Pesce, Menegaldo, Wabersich, Florian, Nordio, Ceschin, Pegorin. All. Martinez