B1: Team Conegliano condannato ai play-out dopo la sconfitta contro Udine

Alia Aduna Padova. È questo il nome dell’avversaria con cui dovrà vedersela il Team Conegliano Volley per cercare la salvezza nel girone C della B1 di volley femminile. La regular season è terminata con le gialloblu di coach Martinez al quintultimo posto ma con gli stessi punti delle padovane quartultime: secondo il regolamento in vigore quest’anno, dunque, ci sarà il play-out tra le due squadre.

Sarà uno spareggio che deciderà il futuro del Team, spesso in bilico quest’anno tra prestazioni altisonanti e altre da dimenticare. L’ultimo atto del campionato ha ufficializzato il verdetto. A fronte della vittoria dell’Aduna, Conegliano non è riuscita a fare punti nella trasferta contro Udine Volley. Il match si è messo subito male con le bianconere prontamente in vantaggio, ma il pareggio immediato (25-18, un punteggio più che interessante) ha fatto sperare in una serata diversa.

Purtroppo le trevigiane sono poi crollate nel terzo e nel quarto set, in cui non è stato possibile colmare il gap che si è creato scambio dopo scambio. Servirà un ulteriore sforzo nelle prossime settimane (la sfida prevede andata e ritorno) prima del meritato riposo e soprattutto di un atteso sospiro di sollievo. Il tabellino del match:

UDINE VOLLEY-TEAM CONEGLIANO VOLLEY 3-1 (25-17, 18-25, 25-15, 25-17)

UDINE: Bovolo, Brumat, Cicolini, Pezzotti, Nardini, Tamborrino, Urbinati, Colonnello, Giorgini, Marcuzzi, Snidero, Grego, Gjati, Bortot. All. Leone

CONEGLIANO: Barcellini, Wabersich, Volpin, De Stefani, Menegaldo, Pesce, Zia, Alessandria, Nordio, Ceschin (L), Florian, Saccon. All. Martinez