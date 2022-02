B1: il Team Conegliano può finalmente esultare, Torri battuto 3-0 in trasferta

Squadra in casa US Torri

Una vittoria che mancava da troppo tempo, una vittoria che rinfranca: il Team Conegliano Volley può finalmente esultare per un successo pieno, quello ottenuto ieri sul campo dell’US Torri, un rotondo 3-0 contro il fanalino di coda del girone C della B1 femminile di volley. Il fatto che le vicentine siano ultime in classifica non ha portato comunque le ragazze di coach Martinez a sottovalutarle. La concentrazione è stata massima fin dal primo scambio, tanto è vero che le giovanissime avversarie guidate da coach Turchi hanno voluto ben figurare di fronte al pubblico amico.

Il parziale di partenza è stato equilibrato e Conegliano ha dovuto sudare più del previsto per conquistarlo. Il 25-22 ha eliminato qualsiasi timore dalle menti delle ragazze trevigiane che non hanno avuto alcun problema nell’andare sul 2-0: il secondo parziale è stato di marca gialloblu dall’inizio alla fine e il 25-16 è stato la conseguenza di un’ottima impostazione di gioco. La terza frazione di gioco ha ricalcato piuttosto fedelmente quella precedente, un 25-17 che ha chiuso definitivamente il match. Il 3-0 e i 3 punti in più sono un buon viatico per affrontare nel migliore dei modi la nuova settimana.

Con questa vittoria, Conegliano sale a 20 punti in classifica, con sette lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione e un sesto posto in cassaforte. Fra sette giorni la formazione veneta dovrà vedersela in casa contro l’Isuzu Cerea, avversario che naviga nelle zone basse del girone C e che ha racimolato finora appena 4 punti. Il tabellino del match:

US TORRI-TEAM CONEGLIANO VOLLEY 0-3 (22-25, 16-25, 17-25)

TORRI: Guerra, Gonzato, Zampieri, Dalla Pozza, Pasa, Piron, Fanin, Dalla Vecchia, Carlino, Frigo, Munari, Novello, Parise, Campagnin. All. Turchi

CONEGLIANO: Tosi, De Luca, Volpin, De Stefani, Zia, Barcellini, Pesce, Menegaldo, Alessandria, Wabersich, Nordio, Casonato, Ceschin, Pegorin. All. Martinez.