B1: il Team Conegliano frena la capolista, spettacolare 3-1 contro Noventa

Grandissima prova di squadra per ilcontro la capolista Ipag Volley Noventa. Dopo un primo set molto spento, le ragazze disi sono fatte sotto e hanno dimostrato grinta da vendere portando via alle avversarie gli ultimi 3 set. Si interrompe così la fenomenale striscia di 30 successivi consecutivi in campo nazionale nelle ultime tre stagioni sportive delle vicentine. Nel, le trevigiane tentano la prima fuga (3-6), ma le noventane impattano sul 6 pari.

L'Ipag gioca con grande sicurezza (18-11; 21-11; 25-14), fino al conclusivo 25 a 15. Nel secondo parziale le gialloblu riportano in equilibrio il parziale (13-13). È un "punto a punto" tra le due contendenti protagoniste di scambi lunghi e quindi, combattuti. Le noventane si portano sul 20 a 17 e 23 a 21, ma Conegliano riporta in parità il set (23 - 23): l'Ipag ha la possibilità di chiudere il set due volte, ma alcune inesattezze in seconda linea risultano fatali (25-27). Il Team, rinvigorito, prende in mano le redini del gioco e si porta sul 7 a 10 e 9 a 14. Si riduce lo svantaggio (16 - 18), ma il set se lo aggiudica Conegliano (20 - 25).

L’obiettivo di Noventa diventa quello di ostacolare la fuga delle padrone di casa che scavano sin da subito un vantaggio di +5 (5-10). Le noventane vanno sul -1, sfruttando degli errori (11-12), ma le gialloblu, ben sostenute dall'attacco di palla alta, riprendono ritmo e scappano sul 17 a 12. Le trevigiane non si lasciano sfuggire l'occasione di chiudere la contesa 25 a 16. La vetta dista ora soltanto tre punti e si potrà approfittare di un altro match casalingo tra una settimana contro il fanalino di coda US Torri. Il tabellino del match:

TEAM CONEGLIANO VOLLEY-IPAG NOVENTA 3-1 (15-25, 27-25, 25-20, 25-16)