B1: Team Conegliano Volley, una grande voglia di tornare in campo

Purtroppo, l’attuale protrarsi della situazione pandemica ha bloccato fino al 6 febbraio tutti i campionati di volley dallain giù, in quanto non ci sono ancora le misure necessarie per riprendere in sicurezza. Tra le formazioni coinvolte c’è ilche attende comunque con fiducia il return to play. Questo è il messaggio lanciato sui social dalla formazione trevigiana: “Noi, nel rispetto delle normative, continuiamo ad allenarci per essere pronti al momento della ripartenza”.

L’assenza delle ragazze di coach Martinez sta diventando davvero infinita. L’ultimo impegno in cui sono state protagoniste risale allo scorso 18 dicembre, quando ci fu la sconfitta contro la capolista Arena Volley Team (0-3), poi più nulla. Le gialloblù devono recuperare diversi incontri, in primis il derby contro il Duetti Giorgione. Oltre a questo match così delicato e che mette in palio punti pesanti per la classifica, Conegliano non ha potuto affrontare l’Imoco San Donà, Nardi Volta (altra capolista del girone C della Serie B1 femminile), Porto Mantovano e Udine Volley.

La ripresa dovrebbe avvenire il prossimo 12 febbraio, quando il Team sarà (anche se il condizionale è d’obbligo) impegnato nella complicata trasferta vicentina contro l’Ipag Noventa. Attualmente la squadra trevigiana è in sesta posizione, dopo aver collezionato 17 punti in 10 partite. Il terzo posto del Duetti Giorgione è distante quattro lunghezze, mentre il duo di testa ha 24 punti.

Davanti a Conegliano ci sono anche San Donà (18 punti) e la sorpresa delle ultime settimane di campionato, Alta Fratte (20). L’equilibrio c’è ancora, la speranza è che la situazione sanitaria possa sbloccarsi il prossimo mese per tornare a tifare con rinnovato entusiasmo le ragazze del Team Conegliano Volley.