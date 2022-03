B1: il Team Conegliano spaventa la vicecapolista Arena ma deve accontentarsi di un punto

Non tutte le sconfitte sono da buttare: la chiara testimonianza si è avuta ieri, quando il Team Conegliano Volley ha dato filo da torcere alla vicecapolista del girone C della B1 femminile di volley, la Vivigas Arena, perdendo soltanto al tie-break. I primi due set conquistati hanno illuso le ragazze di Martinez che poi hanno subito la beffarda rimonta delle veronesi, accontentandosi quindi di un punto.

C’è però la consapevolezza di aver giocato alla pari con una squadra che molto probabilmente disputerà i play-off promozione. Conegliano a ranghi completi è davvero un’ottima formazione, questo è poco ma sicuro. La partenza per Arena non è delle migliori, con tanti errori distribuiti un po’ ovunque: maluccio in battuta, male in attacco, e forse un atteggiamento mentale di approccio alla gara molto timido.

Sul finire del secondo set Bertolini inserisce forze fresche e la squadra sembra avere un piccolo sussulto di orgoglio. In realtà le gialloblu dominano in lungo e in largo e i primi due parziali sono stati assoli clamorosi. Sul 2-0 e con un ambiente galvanizzato come non mai, però, è arrivata la rimonta delle ospiti. Si è giunti di conseguenza al quinto set in cui la vicecapolista rischia di complicarsi ancora le cose, sbagliando addirittura tre battute consecutive, ma Conegliano probabilmente ha esaurito le batterie mentali e nelle atlete veronesi è aumentata la consapevolezza di poter ottenere una importante vittoria.

E così avviene con il 15-11 e il 3-2 definitivo. Sugli scudi nel Team De Stefani (20 punti), Wabersich (16) e Volpin (12) che hanno letteralmente trascinato le compagne. Le trevigiane sono a 21 punti, tre in più rispetto alla zona retrocessione, nonostante diverse partite ancora da recuperare.” Il tabellino del match:

TEAM CONEGLIANO VOLLEY-ARENA VOLLEY TEAM 2-3 (25-17, 25-16, 22-25, 19-25, 11-15)

CONEGLIANO: Volpin (12), De Stefani (20), Zia, Barcellini (23), Pesce (2), Menegaldo (9), Alessandria, Wabersich (16), Nordio (), Florian, Ceschin. Allenatore: Martinez.

ARENA: Bissoli (5), Brutti (9), Cappelli (17), Ferrari, Guiotto (7), Hrabar (11), Lonardi (), Montin, Muzzolon, Sgarbossa (20), Tamassia (5). Liberi: Moschini, Erigozzi. 1° Allenatore: Marcello Bertolini