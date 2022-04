B1: un Team Conegliano spento si arrende in 4 set all'Alta Fratte

Nella giornata di ieri è andato in scena il recupero del girone C della B1 femminile di volley che ha visto coinvolte le formazioni del Team Conegliano Volley e l’Eurogroup Alta Fratte. Alla Zoppas Arena si sono imposte le padovane con una partita accorta e senza troppi fronzoli, utile per creare un solco nel proprio quarto posto in classifica. L’1-3, invece, rende più complicata la corsa salvezza delle gialloblu padrone di casa che mantengono un margine di due lunghezze sulla zona retrocessione, seppur con un altro match da recuperare.

Il primo set della partita è stato piuttosto equilibrato e risolto soltanto nelle battute finali. Il 25-22 ha premiato Alta Fratte, con le ragazze di coach Martinez che si sono demoralizzate, disputando un pessimo secondo parziale. L’Eurogroup, infatti, ha avuto vita facile in questa frazione di gioco, vinta a mani basse e con una distanza importante nel punteggio (25-14).

Il riscatto della compagine trevigiana è arrivato nel terzo set, in cui il 25-17 ha evidenziato la voglia di concludere il match casalingo con dei punti da parte del Team. È stata soltanto un’illusione, visto che le giocatrici guidate da coach Rondinelli hanno praticamente fotocopiato il primo set. È finita ancora una volta 25-22 per le ospiti che hanno chiuso la disputa e si sono portate a casa la posta piena. Il tabellino del match:

TEAM CONEGLIANO VOLLEY-EUROGROUP ALTA FRATTE 1-3 (22-25, 14-25, 25-17, 22-25)

CONEGLIANO: Barcellini, Wabersich, Volpin, De Stefani, Menegaldo, Pesce, Zia, Alessandria, Nordio, Ceschin (L), Florian, Saccon. All. Martinez

ALTA FRATTE: Fanelli, Destro, Zarpellon, Messaggi, Pavei, Giacomelli, Simionato, Gasparini, Frison, Marinello, Bortoli, Bortolot, Masiero, Rizzo. All: Rondinelli