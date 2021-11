B1: il Team Conegliano torna di nuovo in campo, domani la sfida con Udine

Neanche il tempo di rifiatare dopo i cinque set trionfali e i primi due punti stagionali conquistati a Porto Mantovano che ildeve nuovamente scendere in campo. L’obiettivo è quello di dare continuità alla prima vittoria in campionato con una sfida casalinga che, però, non si preannuncia per nulla semplice. Alle 20:45 di domani,, è in programma l’incontro con, formazione “scorbutica” e che per il momento ha perso soltanto un match, per altro al tie-break, contro l’Ipag Noventa.

Si tratta di una squadra giovane e volenterosa, capace di impensierire l’avversario di turno con una pallavolo di pregevole fattura. Le due vittorie ottenute fino a questo momento sono state nette, un doppio 3-0 ai danni dell’US Torri e della Pallavolo Cerea, a conferma del fattore casalingo come “arma” in più per quel che riguarda Rizzi Volley.

Le gialloblu possono approfittare del fatto che l’unica trasferta, come già anticipato in precedenza, ha riservato alle friulane una sconfitta (anche se in rimonta e con due ottimi set iniziali disputati). Di sicuro il Team Conegliano non sottovaluterà questo appuntamento, approfittando del fatto che il calendario del Girone C di B1 femminile offre la possibilità di giocare in casa anche la prossima gara, il difficile incontro con Noventa.