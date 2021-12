B1: tre squilli per il Team Conegliano, netta vittoria sull’Aduna e terzo posto a un punto

La Zoppas Arena si conferma ancora una volta un talismano prezioso per il. Nel posticipo della nona giornata didi volley, le gialloblu hanno dominato dal primo all’ultimo scambio l’, facendo tornare nuovamente ambiziosa la classifica delle venete, a un solo punto dal terzo posto e con la possibilità di accorciare su una delle capoliste nell’ultima partita del 2021 in programma fra tre giorni.

Il 3-0 di ieri sera è la conferma che le ragazze guidate da coach Martinez vogliono lanciare un serio avvertimento nei confronti delle squadre che precedono Conegliano in classifica. Le padrone di casa sono ancora in corsa e daranno del filo da torcere a ogni avversaria. A Padova non sono state lasciate che le briciole: la formazione ospite è riuscita a raggranellare appena 47 punti e soltanto il primo parziale ha dato l’impressione che ci fosse un minimo di equilibrio. Il 25-19 in favore delle gialloblu ha sbloccato il Team che poi non ha avuto problemi nel bissare un rotondo 25-14 per chiudere sul 3-0 definitivo.

La sconfitta contro Alta Fratte è alle spalle e, dopo il meritato riposo, le gialloblu potranno concentrarsi sul prossimo impegno. Sabato 18 dicembre 2021 (ore 21), Conegliano farà visita all’Arena Volley Team, squadra da temere e rispettare. Si tratta, infatti, di una delle due prime formazioni in classifica (insieme a Nardi Volta). La compagine trevigiana ha quattro lunghezze di ritardo proprio sulle veronesi, dunque non è impossibile sognare di accorciare fino al -1 con un’altra vittoria che chiuderebbe nel migliore dei modi l’anno. Il tabellino del match:

TEAM CONEGLIANO VOLLEY-ADUNA PADOVA 3-0 (25-19, 25-14, 25-14)

CONEGLIANO: Tosi, Volpin, De Stefani, Zia, Barcellini, Pesce, Menegaldo, Wabersich, Florian, Nordio, Ceschin, Pegorin. All. Martinez

PADOVA: Blaseotto, Bisio, Avanzo, Celegato, Grazia, Cavalera, Miecchi, Boscolo, Tiozzo, Azzolin, Grandis, Veragnolo, Beltrame. All. Amaducci.