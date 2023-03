B1. Ultima chiamata per l’Azimut Giorgione: attenzione all’incognita San Donà

La sconfitta contro la Tecnimetal Piadena ha demoralizzato l’ambiente dell’Azimut Giorgione, ma fortunatamente le probabilità di conquistare i play-off di Serie B1 da parte delle trevigiane ci sono ancora. L’importante sarà non sottovalutare i prossimi avversari. Che le Panterine scendano in campo a Castelfranco per centrare il colpaccio, è fuor di dubbio. La formazione under 18 di coach Gregoris in serie B1 non ha altro obiettivo se non quello di maturare esperienza. E per farlo è necessario mantenere la categoria, per se stessa e per i posteri. Dando uno sguardo alla classifica, il recente successo casalingo con Il Colle Consorzio ha rinvigorito le veneziane e c’è da scommettere che anche con l’Azimut lotteranno fino all’ultimo pallone.

È altrettanto vero, però, che il campo dell’Azimut costituisce un tabù per la maggior parte delle compagini del girone e proprio in virtù dei successi casalinghi la formazione di Carotta ha mantenuto a debita distanza la zona rossa della classifica. La squadra, tuttavia, non è formazione allestita per salvarsi. È bene ricordarlo, a maggior ragione dopo la sconfitta patita domenica scorsa a Piadena per mano dell’ultima della classe. A questo punto della stagione, altro da dire non c’è. Semmai da fare, quanto meno per salvare la dignità.