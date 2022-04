B1, un unico obiettivo per il Team Conegliano contro Cerea: vincere!

I tre punti servono come il pane al Team Conegliano Volley, ancora invischiato nelle parti basse del girone C della B1 femminile di volley. La formazione trevigiana avrà domani un’occasione unica per provare ad allungare sulla zona retrocessione, il recupero di campionato contro l’Isuzu Cerea. Dopo le buone prove prima della pausa pasquale che però hanno portato in dote pochi punti per la classifica, le ragazze di coach Martinez se la vedranno alla Zoppas Arena contro le veronesi che occupano il penultimo posto di questo girone.

Conegliano ha attualmente 25 punti e deve guardarsi alle spalle dall’Alia Aduna Padova che ne ha 3 in meno, a parità di partite disputate. I tre punti domani metterebbero pressione proprio alle padovane che scenderanno in campo il 21 aprile contro una formazione di tutto rispetto come l’IPAG Noventa. Inoltre, il successo pieno consentirebbe al Team di avvicinarsi a una sola lunghezza da Udine Volley.

Sono queste le tre squadre che se la vedranno per un posto poco ambito in B2, visto che le ultime tre piazze sembrano ormai già assegnate. Terzultima è l’Euromontaggi Porto Mantovano, poi c’è Cerea (10 punti all’attivo) e infine il fanalino di coda US Torri con un solo punticino conquistato in questa tormentata stagione.