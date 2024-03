Beach volley, la campionessa trevigiana Margherita Bianchin protagonista in Brasile

Prenderà il via oggi, giovedì 21 marzo a Recife (Brasile) il primo evento Challenge del Beach Pro Tour 2024. Ai nastri di partenza due coppie azzurre: Claudia Scampoli e Margherita Bianchin e Daniele Lupo ed Enrico Rossi cominceranno la propria avventura nel torneo brasiliano dalle qualifiche. Proprio Margherita Bianchin è un grande orgoglio per lo sport trevigiano visto che è nata proprio qui, risiedendo poi a Campo San Bernardo di Salgareda.

Per le azzurre allenate da Fabrizio Magi e Laura Giombini si tratta della prima uscita stagionale; per la coppia federale l’ultima presenza nel circuito internazionale risale a ottobre 2023, quando chiusero il Challenge di Goa (India) al 9° posto. Classe 1995, 180 centimetri di talento, Margherita non si è fatta apprezzare soltanto in Italia ma anche e soprattutto negli Stati Uniti. Non a caso nel 2018 è stata inserita nella prestigiosa rosa dell’All-American Beach Volleyball Player che raggruppa le 16 migliori giocatrici a stelle e strisce che militano nei college.

Non solo sport, si è distinta nel tempo come una delle migliori studentesse d’America, conquistando il C-Usa All-Academic 2017 e 2018 e il Ccsa All-Conference nel 2018, che vengono assegnati solo alle migliori giocatrici-studentesse del campionato. Ora ci si attendono nuovi successi in terra brasiliana, il primo evento Challenge del Tour 2024 sta per cominciare e promette molto bene.