Beach volley, la trevigiana Margherita Bianchin è a un passo dalle Olimpiadi di Parigi

Due bellissime vittorie e semifinali conquistate. Le coppie azzurre formate da Claudia Scampoli-Margherita Bianchin e Reka Orsi Toth e Giada Bianchi hanno conquistato il meritato accesso alle semifinali della CEV Nations Cup, torneo che mette in palio l’ultimo pass europeo per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. A Jurmala (Lettonia) nella prima gara di giornata il duo tricolore formato da Orsi Toth e Bianchi ha superato 2-0 (21-15, 21-13) le lituane Grudzinskaite G.-Grudzinskaite R. Il primo set è stato contraddistinto da una buona partenza delle lituane.

Dopo una fase di equilibrio le azzurre hanno cambiato marcia e chiuso il parziale 21-15. Anche nel secondo set il copione non è cambiato e Bianchi-Orsi Toth hanno dettato i ritmi della gara fino al definitivo 21-13. L’Italia poi ha confermato il successo anche nella seconda gara giocata da Scampoli e Bianchin contro la coppia formata da Dumbauskaite-Vasiliauskaite, superata con il punteggio di 2-0 (27-25, 21-16). Bello ed emozionate il primo set con le due coppie che non si sono risparmiate. Nel momento decisivo, però, Claudia e Margherita dopo aver annullato due palle set alle avversarie si sono imposte ai vantaggi 27-25.

Le azzurre cariche dalla vittoria del set, al rientro in campo hanno subito imposto il proprio gioco, staccando le avversarie fino al definitivo 21-16. Per le coppie azzurre è arrivato quindi l’importante 2-0 complessivo che ha spalancato all’Italia le porte delle semifinali, dove incontreranno la Repubblica Ceca formata dalle coppie Neuschaeferova/Svozilova e Hermannova/Stochlova. Le gare sono in programma oggi alle ore 16 e alle ore 16.50 (orario italiano).