C'è un addio in casa Imoco Volley: Bozana Butigan si trasferisce a Bergamo

C'è da segnalare un movimento in uscita in casa Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano: la centrale croata Bozana Butigan non farà più parte del roster. La giovanissima atleta (è una 2000) lascerà dunque la maglia gialloblù dopp un anno e mezzo (è arrivata nell'estate 2020 dalla formazione locale dell'HAOK Mladost) e passerà al Volley Bergamo 1991 per giocarvi fino al termine della stagione ed aiutare la squadra lombarda a centrare una tranquilla salvezza.

LA NOTA DELLA SOCIETA' - Così le pantere sulla pagina Facebook hanno ufficializzato il trasferimento della giocatrice: "La Prosecco DOC Imoco Volley saluta la centrale croata Bozana Butigan, che terminerà la stagione nella squadra di Bergamo a cui si è aggregata da oggi. A "Bibi" va un grande in bocca al lupo per il prosieguo della stagione e il ringraziamento da parte del club e della "famiglia" della Prosecco DOC Imoco Volley per il suo contributo tecnico e umano nelle ultime due stagioni con il gruppo gialloblù".