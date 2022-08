Pubblicati i calendari provvisori della Serie B, Volley Treviso debutterà in casa con Massanzago

La Federazione Italiana Pallavolo ha pubblicato in data odierna i calendari provvisori dei campionati di serie B 2022/23. Lo start del campionato sarà sabato 8 ottobre: la prima giornata vedrà gli orogranata del Volley Treviso tra le mura amiche della Ghirada in un confronto subito molto impegnativo contro una delle squadre che nella scorsa stagione è riuscita a raggiungere i play-off promozione, ovvero il BTM&Lametris Massanzago. Ultima gara prima della pausa natalizia il 18 dicembre; si riprenderà il 7 gennaio 2023, poi, a fine andata, la pausa di due settimane dal 14 gennaio fino al 4 febbraio. Il 9 aprile la pausa per il week-end di Pasqua. Ultima giornata prevista per il 6 maggio 2023.

Andata:

sabato 8 ottobre 2022 18:30 Volley Treviso BTM&LAMETRIS MASSANZ.P

sabato 15 ottobre 2022 20:30 PORTOMOTORI P.GRUARO VE Volley Treviso

sabato 22 ottobre 2022 18:30 Volley Treviso CCR IL POZZO PRADAMANO

sabato 29 ottobre 2022 21:00 VALSUGANA VOLLEY PD Volley Treviso

sabato 5 novembre 2022 18:30 Volley Treviso PIERA MARTELLOZZO PN

sabato 12 novembre 2022 20:00 ACV MINERS TN Volley Treviso

sabato 19 novembre 2022 18:30 Volley Treviso A.S.D. OLIMPIA

sabato 26 novembre 2022 20:30 KS RENT TRENTINO Volley Treviso

sabato 3 dicembre 2022 18:30 Volley Treviso UNITRENTO VOLLEY

sabato 10 dicembre 2022 18:30 Volley Treviso SILVOLLEY TREBASELEG.P

domenica 18 dicembre 2022 18:00 USD CASALSERUGO PALLAV Volley Treviso

sabato 7 gennaio 2023 18:30 Volley Treviso POLISPORTIVA CORNEDO A

sabato 14 gennaio 2023 20:30 GSP CARNIO CARROZZERIA Volley Treviso

Ritorno:

sabato 4 febbraio 2023 20:30 BTM&LAMETRIS MASSANZ.P Volley Treviso

sabato 11 febbraio 2023 18:30 Volley Treviso PORTOMOTORI P.GRUARO

domenica 19 febbraio 2023 18:00 CCR IL POZZO PRADAMANO Volley Treviso

sabato 25 febbraio 2023 18:30 Volley Treviso VALSUGANA VOLLEY PD

domenica 5 marzo 2023 18:00 PIERA MARTELLOZZO PN Volley Treviso

sabato 11 marzo 2023 18:30 Volley Treviso ACV MINERS TN

sabato 18 marzo 2023 20:30 A.S.D. OLIMPIA Volley Treviso

sabato 25 marzo 2023 18:30 Volley Treviso KS RENT TRENTINO

sabato 1 aprile 2023 20:00 UNITRENTO VOLLEY Volley Treviso

sabato 15 aprile 2023 20:30 SILVOLLEY TREBASELEG.P Volley Treviso

sabato 22 aprile 2023 18:30 Volley Treviso USD CASALSERUGO PALLAV

sabato 29 aprile 2023 20:30 POLISPORTIVA CORNEDO A Volley Treviso

sabato 6 maggio 2023 18:30 Volley Treviso GSP CARNIO CARROZZERIA