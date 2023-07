Serie A1 femminile, l'Imoco Volley svela la campagna abbonamenti

La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano toglie i veli e vara la campagna abbonamenti 2023/24. Singolare lo slogan, ovvero "Pazzi di te", riprendendo il coro che ha caratterizzato l'ultima vittoriosa finale scudetto.

Si parte oggi con la prelazione riservata ai vecchi abbonati: sarà possibile esercitare tali diritti al ristorante Fen & Kee di San Vendemiano e al Palaverde negli orari indicati in calce. A partire dal mese di settembre invece sarà possibile sottoscrivere le nuove tessere.

I dettagli

L'abbonamento sarà all inclusive,vale a dire sarà valido per playoff ed eventuali finali comprese. In particolare:

L’abbonamento include TUTTE le partite di Campionato Italiano (Regular Season e Play Off ), di Coppa Italia e di Champions League che Imoco Volley disputerà in casa nel corso della stagione sportiva 2023-2024.

La fase di prelazione della campagna abbonamenti è riservata agli abbonati della stagione 22-23

La curva sud ritorna ad essere NON NUMERATA, pertanto gli abbonati in curva sud della stagione 22-23 godranno dello sconto “ex abbonato” ma non avranno la prelazione sul posto a sedere. La curva nord rimane invece numerata.

La tessera abbonamento rimane nominativa ma sarà cedibile a terzi con la compilazione di una delega scaricabile sul sito di Imoco Volley.

La tessera abbonamento non è duplicabile: in caso di smarrimento non sarà possibile riemetterla.

I prezzi dei biglietti singoli per partita potrebbero subire variazioni in occasione di partite di cartello e Play Off.

Per quanto riguarda la prelazione sarà attiva dall'11 al 21 luglio

(esclusi sabato e domenica).

Martedì e mercoledì dalle ore 16.30 alle 19.00 presso il ristorante Fen & Kee, Via Liberazione, 22 – 31020 San Vendemiano (TV).

Lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 16.30 alle 19.00 presso il Palaverde (ingresso supercentrali), Via G. Marconi, 10 – 31020 Villorba (TV).

La vendita libera infine sarà attiva dal 4 al 29 settembre.

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.30 alle 18.30 presso gli uffici Imoco Volley del Palaverde (sul retro), Via G. Marconi, 10 – 31020 Villorba (TV).

Online su www.vivaticket.com a partire dalle ore 16.30 del 4 settembre.

I prezzi

13 giornate di Regular Season + 3 Champions League + 1 Coppa Italia + 7 Playoff Scudetto (eventuali) e 3 Play Off Champions League(eventuali)

Curva Sud: Intero 165 euro – Ex Abbonato 22/23 135 euro – Ridotto (4/17 anni) 50 euro

Curva Nord: Intero 200 euro – Ex Abbonato 22/23 160 euro – Ridotto (4/17 anni) 50 euro

Distinti: Intero 285 euro – Ex Abbonato 22/23 230 euro – Ridotto (4/17 anni) 100 euro

Centrali: Intero 455 euro – Ex Abbonato 22/23 400 euro

Supercentrali: Intero 650 euro – Ex Abbonato 22/23 520 euro

Sostenitori: Inter0 1000 euro con parcheggio riservato e accesso Prosecco DOC Vip Lounge.