Campionessa del volley e anche a scuola: Anna Bardaro supera l’esame di maturità

Che fosse matura in campo lo si era intuito già da tempo, ora questo stesso aggettivo si può scomodare anche per la scuola: Anna Bardaro, giovane pallavolista che da tre anni milita nel più importante campionato di volley femminile e soprattutto nella squadra più forte del mondo - l’Imoco Conegliano - ha superato ieri l’esame di maturità. Lo ha fatto sapere proprio il libero 19enne originario di Cittadella tramite una storia Instagram in cui la si vede fuori dall’Istituto Paritario Filippin di Paderno del Grappa con un mazzo di fiori in mano.

Anna ha sostenuto l’esame orale e dunque la sua esperienza alle superiori è ufficialmente terminata. Non poteva mancare sua sorella Giulia che è anch’essa pallavolista e che nell’ultima stagione si è fatta notare in Serie B1 a Castelfranco Veneto, con la maglia dell’Azimut Giorgione. Tramite i microfoni del Gazzettino, Anna Bardaro ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il suo esame: "Si può fare tutto, studio e sport ad alto livello, basta impegnarsi e conciliare le cose. Sono felice del traguardo".

La stagione 2024-2025 sarà la quarta di fila a Conegliano, dopo aver collezionato 17 presenze e aver svolto più che egregiamente il ruolo di secondo libero. Anna Bardaro è però molto più di una semplice vice-De Gennaro, coach Santarelli l’ha sfruttata in difesa in più di un’occasione dimostrando di avere grande fiducia nei suoi mezzi.

In occasione dell’ultima conferma con l’Imoco, la giocatrice 19enne ha usato parole al miele per la società che la sta facendo crescere: “Il mio primo anno da Pantera è stato a dir poco affascinante. Sono grata alla società che ha creduto in me, all’allenatore e al suo staff e soprattutto alle mie compagne che hanno contribuito alla mia crescita professionale ed umana. Grazie al loro apporto ho potuto superare le inevitabili emozioni nei momenti in cui sono stata chiamata a giocare in contesti sportivi di grande rilievo. Qui alla Prosecco DOC Imoco Volley le ambizioni sono sempre altissime, non si pongono mai limiti agli obiettivi e quindi anche l’anno prossimo sono certa che lotteremo per essere protagoniste in tutte le competizioni a cui parteciperemo. Avremo come sempre la spinta speciale dei nostri tifosi, e con loro al nostro fianco sarà più facile puntare a conquistare altri trofei”.