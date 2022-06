Imoco Volley, Caravello ai saluti: ufficiale il passaggio al Cuneo

Dopo rinnovi ed arrivi per la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano arriva il tempo dei saluti. Lara Caravello (1994), vice De Gennaro nelle ultime due stagioni, cerca di rilanciarsi come titolare e andrà a sostituire nel ruolo di libero Ilaria Spirito, trasferitasi poco più in là, a Chieri.

Queste le sue prime parole da giocatrice biancorossa, rilasciate ai canali social:

"Sono molto emozionata per questa grande occasione: non pensavo che potesse succedere, perché ci sono tanti liberi italiani forti e tradizionalmente c'è poco spazio per le nuove leve. Sostituire Spirito sarà molto difficile, ma cercherò di farlo nel migliore dei modi. So che posso migliorare ancora tanto: il primo obiettivo sarà dare sicurezza in ricezione in modo da permettere alla squadra di avere un ottimo cambio palla".

Il passato non si dimentica: "I due anni a Conegliano sono stati fondamentali per la mia carriera: il livello sempre altissimo in allenamento mi ha permesso di crescere molto in un ruolo, quello del libero, che per me era ancora relativamente nuovo".

Ora le attende un futuro stimolante: "Ho sempre sentito parlare molto bene della società biancorossa, e anche Lucille Gicquel me ne ha confermato la solidità e l'ambizione. Qui trovo una squadra competitiva e un tecnico come Luciano Pedullà che ha scritto la storia della pallavolo italiana: allenarmi con lui sarà un ulteriore stimolo per continuare il mio percorso di crescita".