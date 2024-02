Castelfranco contro Castelfranco: in Coppa Italia l’Azimut Giorgione pesca la FGL-ZUMA

Sono stati effettuati questa mattina a Roma i sorteggi per la composizione delle semifinali di Final Four di Coppa Italia di B1 femminile. Tra le squadre interessate c’era l’Azimut Giorgione che si è qualificata all’evento che si svolgerà il 29 e 30 marzo prossimi a Campobasso in quanto prima classificata nel girone B al termine dell’andata. La formazione di Castelfranco Veneto se la vedrà in semifinale con un’altra Castelfranco, quasi uno scherzo del destino.

Le ragazze di coach Carotta affronteranno infatti la FGL-ZUMA di Castelfranco di Sotto (provincia di Pisa), attuale capolista del girone D della B1. È un avversario da non sottovalutare ovviamente, come lo sarebbero stati anche gli altri due della Final Four. In panchina c’è un volto notissimo del volley, uno dei celebri ragazzi della “Generazione di fenomeni”. Marco Bracci è l’allenatore del sodalizio toscano che attualmente guida la propria classifica con 40 punti, sei in più rispetto alla più immediata inseguitrice, la Pieralisi Jesi.

Il ruolino di marcia è dunque pressoché simile a quello del Giorgione (un solo punto di differenza) e la FGL-ZUMA è anche abituata alle vertigini, visto che nelle ultime due stagioni ha sfiorato la Serie A2 dopo aver disputato i play-off. L’altra semifinale sarà invece tra Concorezzo e Clai Imola, altra sfida appassionante che determinerà la seconda finalista di sabato 30 marzo.