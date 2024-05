A Castelfranco Veneto si attendono solo i play-off, ma intanto l’Azimut Giorgione è di scena a Crema

Penultimo impegno di stagione regolare per l’Azimut Giorgione che, con il primato matematico in tasca già da due giornate, scende in campo sabato alle 20.30 a Crema. Quel che è certo è che si tratterà di un incontro senza alcuna tensione, considerando che anche le avversarie dell’Enercom Fimi hanno sostanzialmente chiuso il capitolo obiettivi.

“Non sarà una partita semplice soprattutto perché giochiamo in casa loro – spiega Gloria Mason -. Ormai abbiamo capito come il fattore pubblico sia per noi fondamentale, i nostri tifosi sono il settimo giocatore in campo. Crema è una squadra che all’andata ci ha rubato un set ed ha saputo sfruttare il nostro calo d’attenzione. Spetta a noi mantenere alta la concentrazione e dare il massimo in ogni momento, anche come preparazione ai play off”.

Rimane incerto l’assetto che l’Azimut metterà in campo. Nelle ultime sfide, a play off raggiunti, coach Carotta ha adottato una strategia lungimirante, tenendo a riposo buona parte delle atlete che più hanno calcato il campo, a vantaggio di quelle più giovani che si stanno misurando con continuità in B1. Una di esse è proprio Gloria Mason, al quinto anno al “Caro” di Cittadella e nella scorsa stagione finalista nazionale con l’under 18 di Castelfranco: "Quella che si sta per concludere è stata per me una stagione di crescita nella quale ho avuto in squadra grandi atlete che sono state il mio punto di riferimento. Se ne avrò l’occasione, sono prontissima a dare nuovamente il mio contributo in campo”.