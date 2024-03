Castelfranco Veneto festeggia il Giorgione Under 14: un argento che brilla come un oro

Niente da fare, l’Under 14 della Pallavolo Giorgione non è riuscita a imporsi nella finale territoriale di categoria che si è svolta nelle ultime ore contro la Pallavolo Susegana. È un 3-0 che significa argento, ma la società trevigiana non ne ha fatto un dramma, anzi le giovani campionesse del futuro sono state applaudite e sostenute.

In particolare, la società di Castelfranco Veneto ha pubblicato online un messaggio da brividi: “Un argento che brilla quanto l’oro per queste ragazze che si sono dimostrate vere atlete: hanno combattuto con impegno e non hanno mai smesso di credere in questo sogno. Quello di cui siamo più orgogliosi? Il sorriso che non le ha mai abbandonate, nemmeno un attimo. Significa che hanno giocato divertendosi e questo deve essere il vero obiettivo dello sport”.

A parlare è stata anche l’allenatrice di queste ragazze, Ornella Dengo: “Abbiamo dato il massimo e questa è la cosa più importante. Siamo consapevoli che l’esperienza delle avversarie ha fatto la differenza, ma sono orgogliosa del nostro risultato che è sicuramente migliorato rispetto allo scorso anno”.

Molto significativa è stata una delle storie pubblicate dall’Azimut sui propri account social che riprende una frase tratta dal film “Little Miss Sunshine”: “Lo sai cos’è un perdente? Il vero perdente è uno che ha così paura di non vincere che nemmeno ci prova”.