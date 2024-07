Castelfranco Veneto: a 16 anni Giulia Bardaro è sempre più al centro del progetto Giorgione

La terza ed ultima confermata in casa Azimut Giorgione rispetto alla passata stagione è Giulia Bardaro. Libero di 173 centimetri, classe 2007 (compirà 17 anni il prossimo 25 agosto), figlia e sorella d’arte, Giulia ha iniziato nella sua Montebelluna e, dopo una parentesi a San Donà, è approdata a Castelfranco per indossare la maglia Giorgione con la quale ha partecipato alle finali nazionali Under 18 nel 2023.

Dall’ inizio della scorsa stagione è stabilmente inserita nel roster della B1 avendo dimostrato, fin da subito, di essere pronta, come successo alla prima giornata quando ha ottenuto il premio di MVP. Si tratta dello scorso 8 ottobre, un momento senza dubbio indimenticabile per il giovane libero. Sul 18-21 del primo set, il libero Morra accusò un dolore allo sterno e chiese il cambio. Coach Carotta guardò proprio Giulia, un gesto veloce prima di gettarla nella mischia. Alla sua prima stagione in B1, biglietto da visita migliore non poteva esserci. Studentessa al Liceo “Angela Veronese” di Montebelluna, Giulia Bardaro ha fatto vedere di che pasta è fatta.

Dopotutto, la pallavolo ce l’ha nel sangue: la madre Sabrina Guidolin ha militato in serie B a Castello di Godego e la sorella Anna è la vice De Gennaro all’Imoco Conegliano, una delle formazioni più forti del mondo. Ora ci si attende un ulteriore salto di qualità nella stagione 2024-2025, magari con nuovi traguardi ambiziosi per l’Azimut Giorgione che ha sfiorato una Serie A che avrebbe meritato più di altre squadre per quanto fatto negli ultimi mesi.