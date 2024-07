Un altro giovane talento sceglie Castelfranco Veneto: il Giorgione punta su Noemi Despaigne

Un’altra giovane di grande talento della pallavolo italiana sceglie Castelfranco Veneto. Si tratta di Noemi Despaigne, piemontese di Ivrea, classe 2005, 185 centimetri, ad impreziosire la batteria delle schiacciatrici dell’Azimut Giorgione. Molto dotata fisicamente, Noemi si avvicina al volley quasi per caso, ma è subito colpo di fulmine. Con il Club76 PlayAsti Brumar Fenera si classifica al quarto posto nazionale nella categoria U17 nel 2021, ottenendo poi, dal Professor Mencarelli, una chiamata per un collegiale al Centro Federale Pavesi di Milano.

Quindi, la stagione successiva, inizia a giocare nel Club Italia in A2, dove completerà due stagioni molto formative sempre sotto la guida di Mencarelli. Nell’estate 2023 partecipa con la Nazionale Italiana U19 al torneo European Youth Olympic Festival in Slovenia. Al termine della manifestazione risulterà prima nel ranking come migliore al servizio (17 ace in 5 gare) e terza miglior marcatrice con 83 punti. Per la stagione di campionato 2023/2024 sceglie la Volley 2.0 di Crema in B1, per dare continuità al percorso di crescita individuale in un ambiente ideale.

Oggi, per le stesse ragioni, approda a Castelfranco Veneto con l’intento di riuscire a fare il passo decisivo verso il grande volley. Noemi ha un potenziale enorme, l’entusiasmo e la voglia di apprendere che, sostenuti dalla competenza di coach Busato e dello staff, potranno costituire il binomio vincente per fare il definitivo salto di qualità. I tifosi castellani non aspettano altro che vederla all’opera, il countdown è già cominciato.