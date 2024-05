A Castelfranco Veneto l’Under 12 da record del Giorgione fa ben sperare per il futuro

Chiamatela la squadra dei record. L’under 12 dell’Azimut Giorgione è campione territoriale di Treviso e Belluno al termine di una stagione totalmente candida: nessuna sconfitta ma soprattutto nessun set perso. Un vero e proprio record per le ragazzine allenate da Paolo Carotta capaci di infilare quindici successi consecutivi, tutti con il tabellino set tondo tondo. Il titolo territoriale ottenuto a Zero Branco contro il Montevolley fa seguito al titolo regionale di S3 che ha proiettato la Giorgione Pallavolo di Castelfranco Veneto alle finali tricolore in programma dal 9 al 12 giugno a Caorle.

E ben cinque atlete della squadra di S3 campione del Veneto fanno parte di quest’under 12 campione territoriale. “Il risultato conferma il grande potenziale di questo gruppo – ha spiegato tramite i canali ufficiali del club l’allenatore Paolo Carotta -. Il campionato di under 12 supergold non prevede una fase nazionale ma queste atlete continueranno comunque a divertirsi e a lavorare all’interno del camp estivo Giorgione. Le porte sono aperte a chiunque volesse provare la pallavolo”.

La straordinaria cavalcata della prima squadra al vertice della B1, e la serie A2 appena sfiorata, ha fagocitato la maggior parte delle attenzioni ma va sottolineato che il settore giovanile di Castelfranco ha condotto una stagione dai risultati eclatanti: un titolo regionale in S3 (in attesa dell’esito delle finali nazionali) e due titoli territoriali con l’under 13 e l’under 12. Il lavoro di Ornella Dengo, allenatrice dell’under 13, ha portato infine i suoi frutti anche in under 14 con la disputa della finale territoriale.

È una conferma: la punta di diamante della Giorgione Pallavolo è il vivaio. Questi i nomi delle atlete under 12 campionesse territoriali: Ludovica Finotto, Virginia Barban, Maddalena Finotto, Angelica Barone, Eleonora Gatto, Adele Gubert, Siham Pasqualetto, Emma Zardini, Anna Filippetto, Giulia Gollin. All. Paolo Carotta.