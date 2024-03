A Castelfranco Veneto non c’è solo il sogno Serie A: anche il vivaio del Giorgione va a gonfie vele

La prima squadra fa sognare, ma il settore giovanile non è da meno. La stagione 2023-2024 è finora da incorniciare per quel che riguarda l’Azimut Giorgione: le ragazze di coach Carotta volano nel girone B della Serie B1 di volley femminile (per non parlare della conquista della Final Four della Coppa Italia di categoria) e l’A2 non è affatto un azzardo, inoltre il futuro è roseo come non mai.

Merito della formazione Under 14 che si è ritagliata una soddisfazione enorme nelle ultime ore. Queste atlete hanno stoffa da vendere, come sottolineato da coach Ornella Dengo: “Si tratta di una crescita di gruppo e di squadra, esplosa proprio negli ultimi 15 giorni. Le ragazze hanno preso maggiore consapevolezza delle loro capacità e, soprattutto, volevano questa finale. Si tratta di un riscatto per il risultato dello scorso anno che ci aveva regalato un quarto posto, un po' stretto”.

Da parte della società trevigiana sono arrivati dei complimenti più che meritati a queste ragazze che si sono messe in gioco puntando tutto sul gioco di squadra, la voglia di superare i propri limiti e l’amore per questo sport. In poche parole, il presente della Pallavolo Giorgione è intrigante e promettente, ma il futuro sembra ancora più interessante.