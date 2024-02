Champions, è ancora super Conegliano. VakifBank detronizzato

Il VakifBank è sempre il VakifBank e non era assolutamente permesso abbassare la guardia. L'Antonio Carraro Imoco Conegliano, malgrado l'importante vantaggio conseguito all'andata, non lo ha fatto e si è guadagnata con pieno merito il pass per la semifinale di Champions League dimostrando, semmai ce ne fosse bisogno, di voler far sul serio anche in questa competizione.

Le pantere hanno replicato il medesimo risultato di Istanbul giocando una pallavolo a tratti spettacolare ed infiammando gli oltre cinquemila presenti (il PalaVerde era completamente sold out). Lo spavento del primo set è durato poco, successivamente De Gennaro e compagne hanno alzato i ritmi ed il resto del match si è rivelato un monologo.

Nel penultimo atto, che si giocherà anch'esso in doppia sfida, le gialloblù affronteranno un'altra formazione turca, quell'Eczacibasi che ha eliminato nei quarti Scandicci. Sarà necessario essere al top della condizione per riuscire a superare questo ostacolo che si preannuncia durissimo.

La partita

Il sestetto iniziale prevede Wolosz-Haak, Fahr-De Kruijf, Robinson Cook-Plummer, libero Moki De Gennaro.

Il Vakif si gioca il tutto per tutto e parte bene con Thompson e Ogbogu, Haak e Cook replicano a dovere (9-7). Controsorpasso turco con Gabi (9-10), De Kruijf non ci sta (13-12). Ogbogu e Gabi sono determinate (16-18) al pari di Frantti. Fahr prova a rimettere in gioco le pantere, ma le turche portano a termine il primo set vincendolo 20-25.

Urge reazione immediata, ma Gabi prova a rendere le operazioni difficili (6-7). Si lotta punto a punto fino ad oltre metà secondo set (14-14), poi è ancora protagonista Fahr con il muro del 20-18. Ace di Plummer per il 22-18 e questa volta le padrone di casa gestiscono il vantaggio chiudendo sul 25-18.

Si riparte e Cook colpisce in attacco e al servizio (5-3). Il muro di De Kruijf segna di fatto la svolta della partita (14-11). Il Vakif mette a segno quattro punti consecutivi, Fahr con due attacchi ristabilisce il +3. L'andamento resta costante e a far esultare il pubblico è l'ace di Plummer, che vale la matematica qualificazione alle semifinali.

Il quarto set, che vede un massiccio impiego di seconde linee, vale solo per le statistiche e termina con un netto 25-16 in cui spiccano le prove di Fahr (grande gara con 15 punti, 4 muri e il 71% in attacco) e Plummer (16 punti con 2 ace, 2 muri, il 57% in attacco) MVP del match.

Il tabellino

A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO – VAKIFBANK ISTANBUL 3-1

(20-25; 25-18; 25-19; 26-16)

A.Carraro Imoco: Wolosz, Haak 19, De Kruijf 6, Fahr 15, Plummer 16, Robinson Cook 13, De Gennaro, Lubian, Gennari, Bugg, Piani ne, Bardaro, Lanier ne, Squarcini ne. All.Santarelli

Vakifbank: Frantti 7, Ozbay, Aykac, Ogbogu 9, Gabi 13, Busa 4, Demirel ne, Karutasu 3, Thompson 9, Acar, Gunes 2, Cebecioglu 1, Van Aalen, Akbay. All.Guidetti

Arbitri: Goncalves e Bensimon

Spettatori: 5.103

Durata set: 25’ – 25’ – 25’ – 19

Note: battute sbagliate Co 21, Is 12; aces: 6-1; muri: 13-8

MVP: Plummer