Champions, una super Conegliano fa il colpaccio ad Istanbul

Sul calendario compresso non si fa che discutere ogni anno, ma nulla spaventa questa Antonio Carraro Imoco Conegliano, che mette da parte la stanchezza e va a vincere con pieno merito con il VakifBank di Istanbul in quello che potrebbe significare, facendo i debiti scongiuri, un passaggio di consegne.

Le pantere, reduci dal trionfo in Coppa Italia e da un viaggio abbastanza faticoso, non si sono dimostrate affatto paghe di quanto fatto finora e sono andate ad imporsi con il risultato di 3-1 sul campo delle campionesse europee, mettendo una seria ipoteca sul passaggio alle semifinali. Per centrare quest'altro importante obbiettivo, nel ritorno a Villorba previsto tra una settimana, sarà sufficiente vincere due set e per la squadra vista stasera il tutto è assolutamente alla portata.

Dopo un primo set equilibrato, ma terminato appannaggio delle turche, si è assistito ad un dominio totale o quasi delle gialloblù, trascinate dalla ex più attesa, ovvero Isabelle Haak, capace di mettere a segno 26 punti, di cui 2 muri e ben 4 aces. Magari ogni discorso è ancora prematuro ma visto quanto accaduto in riva al Bosforo le rivali possono tranquillamente iniziare a preoccuparsi...

La partita

Il sestetto iniziale prevede Wolosz con Haak in diagonale, De Kruijf e Fahr al centro, schiacciatrici Robinson Cook e Plummer, libero Moki De Gennaro.

Dopo qualche errore di troppo in battuta le pantere iniziano a spingere (5-9) spingendo Guidetti al time out. Dopo una fase dall'andamento costante si assiste ad un turno al servizio di Thompson che riporta in scia le turche (12-13), ma Plummer ed Haak allungano nuovamente (13-16). Cook realizza il 14-18 e questo primo set appare ben indirizzato. Peccato che Gabi e Thompson siano tutt'altro che arrendevoli (19-20). Con l'americana il VakifBank pareggerà il conto (21-21) e grazie ad un errore al servizio ospite metterà per la prima volta il naso avanti (23-22). Le gialloblù ce la mettono tutta, ma devono arrendersi al muro di Ogbogu (25-23).

Il secondo set, dopo una fase equilibrata, vede l'ergersi a protagonista di Fahr, abile a murare Frantti (8-12). Haak con la sua veloce allunga (13-19), facendo capire che questa volta la rimonta non ci sarà (13-19). A bersaglio anche Plummer (14-21), mentre a chiudere, sempre a muro, sarà ancora Fahr (17-25).

Conegliano, assolutamente non paga, scatta in avanti nel terzo parziale con Plummer e Cook (1-8). Quest'ultima ribatte al tentativo delle campionesse uscenti di riportarsi in gara e con un morbido pallonetto sigla il 7-14. Haak segna addirittura di testa (15-22), preludio alla chiusura sul 18-25 di Plummer.

La "Regina Del Nord" è protagonista anche in avvio di quarto set (0-3), le turche recuperano sul 5 pari. Cook e Haak non lasciano nulla al caso (6-9), poi la neoentrata Gennari, il classico jolly per tutte le stagioni, realizza il 12-17. Il muro di De Kruijf è a dir poco fondamentale (14-20), chiude ancora Fahr ed è 18-25 per un match mai stato realmente in discussione.

Il tabellino

VAKIFBANK ISTANBUL-A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO 1-3

(25-23,17-25,18-25,18-25)

Vakifbank: Ozbay 1, Ayca, Frantti 8, Thompson 8, Ogbogu 6, Gunes 4, Gabi 15, Caratasu 1, Busa ne, Kacmaz ne, Bascan ne, Demirel ne, Van Aalen, Cebecioglu, Akbay, Acar. All.Guidetti

A.Carraro Imoco: Wolosz 2, Haak 26, De Gennaro, Plummer 15, Robinson Cook 14, Fahr 10, Lubian 1, De Kruijf 7, Gennari, Bugg, Squarcini ne, Lanierne, Piani ne, Bardaro ne. All Santarelli

Arbitri: Jurkevic e Petrovic

Durata set: 30′,24′,26′,27′

Note: errori battuta Is 9,Co 18; aces: 1-4 ; muri: 4-12

MVP: Haak