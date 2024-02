Champions, Conegliano attesa da una finale anticipata

Dopo la negativa esperienza della passata stagione l'Antonio Carraro Imoco Conegliano è costretta ancora una volta, malgrado il percorso netto della fase a gironi (sei vittorie su sei), a fronteggiare un quarto di finale "di ferro".

Come era ampiamente prevedibile sarà il VakifBank di Istanbul, squadra turca detentrice del titolo, a contendere alle pantere il passaggio alle semifinali, dove troverebbe la vincente tra la Savino Del Bene Scandicci e l'Eczacibasi. Non sono state ancora rese note le date, ma quel che è certo è che la formazione di Daniele Santarelli, che ambisce senza riserve a tornare a sollevare la Champions League, dovrebbe giocare la gara di andata in trasferta e quella di ritorno in casa.

Il VakifBank, allenato dall'italiano Giovanni Guidetti, si è piazzato secondo nel suo girone, sopravanzato dall'Allianz Vero Volley Milano, e dunque ha dovuto disputare in questi giorni la partita di spareggio per entrare nelle migliori otto d'Europa. Vittima di turno il Resovia (presente nel raggruppamento delle pantere), eliminato con un secco 6-0 complessivo (nel 3-0 del match di ritorno, disputatosi oggi, la maggior realizzatrice è stata Alexandra Frantti, schiacciatrice statunitense vecchia conoscenza del campionato italiano, approdata in riva al Bosforo dopo aver vestito le maglia di Chieri dal 2020 al 2022 e Casalmaggiore nel 2022/23).

Un filo di rammarico ci deve pur essere in casa gialloblù in quanto il set perso nell'ultima gara contro la squadra polacca ha fatto sì che si finisse nella parte più ostica del tabellone, cosa che non sarebbe avvenuta qualora quella partita fosse finita 3-0. Non c'è però tempo di stare a rimuginare troppo: fondamentale sarà arrivare all'appuntamento nelle migliori condizioni psicofisiche.

Una sfida da amarcord

Conegliano - VakifBank sarà una partita speciale per Isabelle Haak, che per la seconda volta affronterà il suo passato. La prima è stato il mondiale del dicembre 2022, con la vittoria nella finale proprio ai danni delle turche; pochi mesi prima, nell'ultimo atto di Champions a Verona, si era verificato l'esatto contrario. Di certo i tre anni con la squadra di Guidetti la "Regina del Nord" non potrà dimenticarli poichè fondamentali per la sua crescita, ma i tifosi gialloblù sperano che stavolta possa trascinare le sue compagne a quel trofeo che tutti aspettano di riconquistare.