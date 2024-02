Champions, Conegliano è già partita alla volta di Istanbul

E' un calendario pazzo quello a cui le giocatrici di pallavolo devono sottostare e così, a nemmeno quarantott'ore dal trionfo in Coppa Italia, l'Antonio Carraro Imoco Conegliano è chiamata a tornare in campo per disputare un'altro match di primaria importanza.

E' la settimana infatti del ritorno della Champions League, che vedrà le pantere recarsi in trasferta ad Istanbul per affrontare il VakifBank, squadra vincitrice delle ultime due edizioni. L'operazione è già scattata questa mattina presto, con la partenza per la Turchia.

C'è un po' di rimpianto alla vigilia in casa gialloblù in quanto quel set perso contro il Resovia nell'ultima partita del girone ha costretto Wolosz e compagne a essere collocate nella parte più dura nel tabellone (in caso di passaggio del turno la prossima rivale sarà la vincente tra Eczacibasi e Scandicci) ma occorre guardare avanti.

Tra l'altro c'è una curiosità: è risaputo che le due squadre si conoscano bene, ma questa sarà la prima volta che si affontano nel doppio confronto trattandosi appunto di un quarto di finale.

Si gioca alle ore 17:30 e sarà subito necessario imporre il proprio gioco (e possibilmente il risultato pieno) per poi gestire meglio il discorso nella gara di ritorno al PalaVerde.

Ex e precedenti

Lunga la pattuglia delle atlete che hanno vestito entrambe le maglie. A Conegliano giocano attualmente Isabelle Haak, Robin De Kruijf e Kelsey Robinson; ad Istanbul milita la sola Chiaka Ogbobu.

Significativa anche la lista delle sfide giocate fino a questo momento:

2017 Treviso - Palaverde - Finale Champions League: 0-3

2018 Bucarest - Semifinale Champions League: 2-3

2019 Shaoxing - Semifinale Mondiale per Club: 3-2

2021 Verona - Finale Champions League: 3-2

2021 Ankara - Finale Mondiale per Club: 2-3

2022 Lubiana - Finale Champions League 2-3

La vigilia del coach

Daniele Santarelli fa il punto della situazione a poco più di ventiquattr'ore dal match:

«Di sicuro questa Coppa Italia e specialmente la sfida con Milano di ieri ci ha provato fisicamente e mentalmente, a Trieste abbiamo speso tante energie, ma vincere indubbiamente aiuta a recuperare e a tenere alta la consapevolezza che abbiamo nei nostri mezzi e nelle nostre grandi potenzialità. Conto che oggi la squadra, anche se siamo in viaggio, riuscirà a resettare le emozioni e le tossine della finale per gettarsi anima e corpo in questa nuova sfida».

Il VakifBank sembra più abbordabile ma guai a fidarsi: «E' un match affascinante che attendiamo contro una squadra dal palmares infinito, sono campionesse in carica da due stagioni in Champions e anche se quest'anno hanno fatto un po' più di fatica del solito ci prepariamo ad affrontare un team fortissimo con una batteria importante campionesse e tante frecce al loro arco. Ci aspetta un confronto durissimo, loro hanno un ottimo muro-difesa, giocano sia la palla veloce che palla alta e con una ricezione solitamente affidabile non è facile affrontarle. Giochiamo la prima gara in casa loro, ma casa o trasferta non cambia, l'unico modo per battere una squadra come il Vakif è giocare una grande partita, giocare al massimo, ed è questo che dobbiamo fare, non c'è altro da aggiungere».