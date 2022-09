Colpo di mercato in extremis per l'Azimut Giorgione: ingaggiata Sara Ceron

Quando ormai il mercato appariva bello che chiuso, l’Azimut Giorgione estrae dalla manica la carta che potrebbe diventare l’asso pigliatutto. Sara Ceron, centrale 29enne dalla grande esperienza in serie A, vestirà la maglia di Castelfranco. Un ingaggio, il suo, che eleva ulteriormente le ambizioni della società al capitolo prima squadra.

Ceron conferma: “La B1 di Castelfranco ha un progetto solido e molto allettante. La squadra è ben strutturata per svolgere un campionato al vertice e per prendersi, secondo me, delle belle soddisfazioni. Noi pallavolisti siamo sempre un po' scaramantici e quindi non mi spingerò oltre ma credo che in breve tempo questa società voglia fare un bel salto di qualità”.

Sara Ceron ha militato nelle ultime quattro stagioni fra Talmassons, dove ha conseguito la promozione in A2 e ha conosciuto le attuali compagne di squadra Green e Cantamessa, e San Giovanni in Marignano dove ha raggiunto i play off di A2 e la finale di Coppa Italia. Padovana di origine, nel suo palmares brillano uno scudetto under 18 e due Girl League con il Joy Volley Vicenza, una promozione in A1 e una Coppa Italia di A2 con Forlì.

È psicologa iscritta all'albo A degli psicologi dei Veneto e attualmente sta recuperando da un’operazione alla spalla destra: “C’è stata molta attenzione nei miei confronti da parte di Paolo Carotta e di conseguenza della società in un periodo per me abbastanza articolato. Mi sono operata alla spalla destra a maggio ed ho iniziato il mio percorso di recupero per tornare più in forma di prima e per riprendere a giocare nel migliore dei modi. Presto darò il mio contributo anche in palestra e in campo”.