L'Imoco Volley spera ancora nel primato: domani il recupero con Bergamo

Non ha il destino in mano, ma la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano è fermamente intenzionata a crederci. La prima tappa per una rimonta comunque non facile (la capolista Novara è avanti di una lunghezza, ma ha una partita in meno) è il recupero di domani sera alle 20:30 contro il Volley Bergamo, formazione a caccia di punti salvezza. Servirà la miglior prestazione possibile per venirne a capo dato che la formazione orobica ha ottenuto risultati importanti nel corso dell'annata anche contro avversari di medio alto cabotaggio, ma le pantere dal canto loro hanno il morale alto essendo tornata ad esprimere da qualche settimana la loro miglior pallavolo.

LE EX - Con Bergamo gioca Bozana Butigan, che in gennaio proprio lì si è trasferita, ma non potrà essere in campo per questioni regolamentari. A Conegliano invece ci sono Megan Courtney (2018/19), Miriam Sylla (2013-2018), Raphaela Folie (2013-14) e Hristina Vuchkova (2011-12). Infine Emma Cagnin, proveniente dal settore giovanile Imoco Volley, da quest’anno gioca in Lombardia in prestito.

LA VIGILIA DEL MATCH - Questa volta Santarelli lascia l'onore di presentare la partita a due dei suoi più stretti collaboratori.

Il vice Valerio Lionetti afferma: "E’ un periodo in cui la squadra si esprime molto bene, al completo stiamo lavorando meglio e con più serenità dopo qualche momento difficile. Stiamo recuperando fisicamente tutta la squadra e ora stiamo lavorando per chiudere bene la stagione e pensare poi ai playoff. Tempo fa dopo qualche partita in cui facevamo fatica è arrivata la sconfitta di Novara che paradossalmente è stata utile per far scattare l’allarme. A volte magari abbiamo vinto pur non facendo bene e il risultato può nascondere i difetti, invece dopo una sconfitta capisci che devi correggere qualcosa e risolvere il problema. La squadra ha reagito molto bene in questo senso e adesso vogliamo continuare su questo livello e giocare già domani un’altra ottima partita con Bergamo".

A fargli eco l'assistant coach Tommaso Barbato: "E’ la prima volta in stagione che giochiamo contro Bergamo e quindi nell’attività di scouting delle partite abbiamo dovuto analizzarne una mole notevole, ben ventitre. Noi dello staff studiamo tutte le partite giocate da tutte le nostre avversarie, sviscerando azione per azione, quindi diciamo che preparare Bergamo è stato simile al lavoro per la finale del Mondiale o della Champions con il Vakifbank. Tra l’altro Bergamo è difficile da studiare perchè cambia sestetto praticamente a ogni partita, la affronteremo due volte e, tanto per gradire, saranno anche due squadre diverse quella che affronteremo domani e quella domenica prossima nell’ultima giornata perchè due giocatrici non potranno giocare la prima partita. Comunque Bergamo è una squadra che sta lottando per salvarsi e cerca punti in ogni campo, è una squadra abbastanza imprevedibile dovremo saperla gestire imponendo le nostre qualità".