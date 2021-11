La Prosecco Doc Imoco Volley attesa a Chieri per l'anticipo. Obbiettivo continuare a scrivere la storia

Tra poco più di un mese la Prosecco Doc Imoco Volley sarà chiamata a difendere il titolo mondiale in Turchia e ciò non poteva non apportare alcune modifiche al calendario. Il match tra la Reale Mutua Fenera Chieri e le pantere, che in origine era stato fissato per il 19 dicembre, si disputerà domani sera. La capolista viene da una soffertissima vittoria al tie break ma soprattutto da ben 71 successi consecutivi. Se si ripetesse anche al PalaFenera eguaglierebbe il record assoluto di 72, detenuto soltanto dal Vakifbank Istanbul e dalla Teodora Ravenna. L'occasione dunque è ghiotta ma le piemontesi, reduci dall'ottimo 3-0 contro Roma che l'ha portate al terzo posto, cercheranno di opporre la resistenza più strenua possibile e di fare l'impresa contro l'indiscussa capolista del campionato.

I precedenti sorridono tutti alle gialloblù, vincitrici in sei occasioni.

L'unico ex della sfida è il libero Chiara De Bortoli, cresciuta proprio a Conegliano avendovi militato nel 2015/16 e vincendo anche lo scudetto.

Ecco il pensiero del coach Daniele Santarelli alla vigilia dell'incontro: "Quella di domani a Chieri sarà un’altra gara molto impegnativa che ci presenta il calendario dopo le due battaglie con Monza e Busto. Avremo di fronte una delle squadre più in forma del campionato, vincono da tre partite e giocano bene, ma non è una novità viste le ultime ottime stagioni delle piemontesi. Noi abbiamo avuto due partite andate bene sul piano del risultato e del carattere della squadra, meno sul piano del gioco. Dobbiamo migliorare molto in difesa e nel limitare i tanti errori, ma in generale stiamo lavorando per crescere perchè ormai siamo a un mese dal Mondiale per Club, il nostro prossimo obiettivo, e vogliamo arrivarci al top. In questa prospettiva sono contento che inn questo periodo affrontiamo squadre forti e agguerrite come lo sono state le ultime avversarie e come lo sarà Chieri domani. Giochiamo su un campo difficile contro una squadra in gran forma, poco da dire, ci vorrà una partita di alto livello per vincere, certamente migliore delle ultime che abbiamo disputato, ma sono convinto che le ragazze tireranno fuori il meglio di sè in questa trasferta piemontese".

Ultima annotazione riguarda la copertura televisiva: la partita sarà tramessa in diretta streaming in abbonamento su www.volleyballworld.tv. La diretta radiofonica sarà garantita da Radio Conegliano. Infine sono previsti aggiornamenti e interviste live post gara sulla pagina Facebook di Imoco Volley.