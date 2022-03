L'Imoco Volley a Firenze assetata di rinvincita

Per la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano quella di Firenze non sarà una partita come tutte le altre. E' stato proprio Il Bisonte, in occasione del match di andata a Villorba, a giocare un brutto scherzo alle pantere, stoppando loro la striscia record di vittorie consecutive a quota 76. Questa volta invece sarà diverso: nell'ambiente gialloblù, galvanizzato dal raggiungimento della finale di Champions, c'è la convizione di poter avere la meglio sulle rivali alla corsa al primo posto in regular season anche se mancano poche partite alla conclusione (recupero con Bergamo mercoledì prossimo in casa, match casalingo contro Cuneo il 27 marzo e chiusura a Bergamo il 2 aprile). Le fiorentine dal canto loro non potranno fare da spettatici in quanto devono consolidare la zona playoff. Si gioca al PalaWanny alle ore 20.

PRECEDENTI - Sono in tutto 21 le partite giocate: 17 sono le vittorie di Conegliano, 4 quelle di Firenze tra cui quella già citata dell'andata.

EX - Tra le fila gialloblù c'è Sarah Fahr, a Firenze nel 2019/20, mentre nella situazione inversa c'è Terry Enweonwu, in gialloblù nella medesima annata.

LA VIGILIA DEL COACH - Tocca come di consueto a Daniele Santarelli presentare il match: "Domenica affrontiamo Firenze che all’andata ci mise in difficoltà e vinse al Palaverde interrompendo la nostra striscia, sarà certamente un match dove la squadra vorrà riscattare quel passo falso, ma sappiamo che Il Bisonte è un’avversaria scomoda, vorrà sicuramente fare punti per entrare nei playoff, a questo punto della stagione ognuno lotta per il suo obiettivo. Firenze è una squadra con giocatrici giovani, ma già esperte, hanno cambiato qualcosa rispetto all’andata, ma sono rimaste una squadra solida capace di giocare bene e ottenere ottimi risultati anche con le grandi. Noi dobbiamo continuare sulla nostra strada, ultimamente stiamo andando molto bene e il morale è alto dopo la qualificazione alla finale di Champions ottenuta questo giovedì. Il primato in regular season? Ormai non dipende da noi, da parte nostra andremo avanti e cercheremo di fare il nostro nelle partite che mancano, comunque il primato in stagione regolare conta fino a un certo punto, quello che conta è alzare i trofei alla fine".