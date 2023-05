Finale scudetto, per l'Imoco Volley è tempo di gara 2

La seconda partita, in una serie di cinque, potrebbe rivelarsi decisiva per indirizzare il discorso, in un senso o nell'altro. Tenterà decisamente di far pendere la bilancia dalla propria parte la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, che domani sera alle ore 20:45 renderà visita alla Vero Volley Milano per il secondo atto della finale scudetto 2022/23.

E' ovvio che per le pantere non sarà una partita facile: la squadra di Marco Gasperi ha giocato per larghi tratti alla pari in gara 1 sognando addirittura di espugnare il PalaVerde ed infliggere alle campionesse d'Italia il primo ko in questi playoff. Bisognerà dunque alzare ulteriormente il livello di gioco per portare a casa il punto di un 2-0 che potrebbe dunque risultare fondamentale.

Precedenti ed ex

Le due squadre si sono fronteggiate 28 volte: 25 sono le vittorie di Conegliano, 3 quelle di Milano.

Diversi sono gli addetti ai lavori transitati su entrambe le sponde, ad iniziare da coach Gaspari (2012/14 a Conegliano), per poi passare a due atlete che hanno fatto la storia a Conegliano come Miriam Sylla (2018-2022) e Raphaela Folie (2016-2022). Nelle fila gialloblù le ex sono Kathryn Plummer, a Monza nella fase finale della stagione 19/20, poi bloccata dalla pandemia, Fede Squarcini (2019-2021), Alessia Gennari che lo scorso anno giocò la finale dalla parte opposta.

La vigilia dei protagonisti

Daniele Santarelli, tecnico gialloblù, parla dell'impegno che la sua squadra andrà ad affrontare: "Credo che in pochissimo tempo per due squadre come queste, che hanno lavorato per mesi per arrivare alla finale giocando la loro migliore pallavolo, sia molto molto complicato fare aggiustamenti o cambiamenti nel piano di gioco. Quello che invece si può fare da ambo le parti sarà fare il meglio possibile rispetto alle proprie caratteristiche e cercare di limitare i punti di forza delle avversarie. Siamo due squadre forti che si meritano la finale per la continuità di rendimento durante l’annata e il valore complessivo dei team. In gara1 si è vista una pallavolo non perfetta, ma ricca di emotività e suspance come è giusto che sia in una finale scudetto dove la posta in palio è la più alta che ci sia. Ieri abbiamo tirato un po’ il fiato, oggi abbiamo ripreso a darci sotto in palestra e partiamo per Monza per un’altra sfida che si preannuncia affascinante in un palasport che sarà caldo come lo è stato al Palaverde. C’è poco da fare, ci allacciamo le scarpe e scenderemo in campo per fare la nostra migliore partita perchè vogliamo vincere questa gara2 e per farlo ci vorrà un match giocato ad altissimo livello da parte della mia squadra".

Concetto simile espresso dal capitano Johanna Wolosz: "Gara1 è stata una dura battaglia come ci aspettavamo, sappiamo che Milano è una squadra molto forte che non molla mai, ma anche noi abbiamo dimostrato la nostra tenacia rimontando e vincendo una partita che non si era messa bene, facendo vedere il nostro carattere. In gara2 mi aspetto in casa loro un ambiente molto caldo e certamente la Vero Volley cercherà di fare ancora meglio per pareggiare la serie dopo aver subito nel finale della partita al Palaverde il nostro rientro. Proprio per questo dobbiamo prepararci bene mentalmente alla sfida e cercare in campo di fare ancora meglio rispetto a sabato, eliminando qualche errore e cercando di imporre il nostro gioco con continuità durante tutto l’arco del match".

Il programma della finale scudetto

Gara1 – Palaverde – Prosecco DOC Imoco-Vero Volley Milano 3-2

Gara2 – Arena di Monza – Martedì 9 maggio ore 20.45 – diretta Rai Sport e Sky Sport

Gara3 – Palaverde Giovedì 11 maggio (orario da definire) – diretta Rai (canale da definire) e Sky Sport

Eventuale Gara4 – Arena di Monza – Sabato 13 maggio ore 21.25 – diretta Rai Sport e Sky Sport

Eventuale gara5 – Palaverde – Lunedì 15 maggio ore 20.45 – diretta Rai Sport e Sky Sport