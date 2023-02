Champions League, l'Imoco Volley passa anche a Budapest e centra la qualificazione ai quarti

E' un calendario assolutamente pazzo ed insostenibile quello a cui sono costrette a sottostare le squadre italiane di vertice della serie A1. E così, nemmeno due giorni dopo il trionfo di Coppa Italia, la Prosecco Doc Imoco Volley è tornata in campo per un'altra partita di grande importanza, quella contro il Vasas di Budapest. In palio, oltre i tre punti, c'era anche il primato aritmetico nel girone ed il passaggio diretto ai quarti di finale della Champions League. Le pantere hanno portato a termine con un po' di comprensibile fatica, ma con pieno merito la missione sconfiggendo a domicilio i magiari per 3-1 (17-25, 25-22, 21-25, 18-25). Non una passeggiata dunque, ma è bastato imporre il proprio tasso tecnico per incamerare altri tre punti. In futuro però certamente andrà rivisto qualcosa circa l'organizzazione e la compressione degli impegni perchè un ritmo del genere (basti pensare che la maggior parte della rosa non ha potuto partecipare per questa ragione all'udienza privata da Papa Francesco) rischia di mettere in difficoltà chiunque.

LA PARTITA - Questo il sestetto base, con Santarelli che ha ruotato tutte le atlete a sua disposizione: Carraro-Haak, Squarcini-De Kruijf, Gennari-Gray, libero De Gennaro.

La ricezione non è impeccabile, ma il muro sì: De Kruijf, che con 18 punti complessivi strameriterà la palma di migliore in campo, ne alza due di fila (0-5). Un attacco sempre incisivo, con l'ultima arrivata Samedy che può ben figurare, permette alle pantere di aumentare il vantaggio: si chiude su un facile 17-25.

Bisogna fare i conti con la reazione delle magiare, che tentano di approfittare della logica stanchezza della squadra veneta. Sugli scudi Bannister (3 aces e 7 punti nel set) e Fricova (4 punti): il Vasas va sul 16-12. Haak prova a porre rimedio alla situazione, così come De Kruijf, ma il Vasas riesce a chiudere e a pareggiare (25-22).

Il terzo parziale si apre all'insegna del contrattacco, che consente a Conegliano di passare subito a condurre (3-7, 13-17). La rotazione delle giocatrici è costante ed è proprio questa l'arma vincente: le pantere riusciranno a vincere 21-25.

C'è l'esigenza di chiudere la pratica e Santarelli dà spazio a forze fresche come Samedy e Cook. Dopo un avvio equilibrato le gialloblù allungano con decisione (16-10) e non molleranno più la presa fino alla fine. L'attenzione sarà ora rivolta al match di domenica prossima di campionato a Chieri.