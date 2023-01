Coppa Italia, l'Imoco Volley stronca Cuneo e si prende la final four

Quando si dice non essere appagati. La Prosecco Doc Imoco Volley dimostra di non volersi accontentare dei due trofei già conquistati in una stagione fin qui perfetta e fa sul serio anche in Coppa Italia. Nei quarti di finale, disputatisi in gara unica al PalaVerde, non c'è stato nulla da fare per il Cuneo Granda Volley, sommerso letteralmente in poco più di un'ora. Il 3-0, con i parziali di 25-12, 25-19 e 25-12, parla da solo, ma soprattutto significa per le pantere qualificazione alla final four in programma sabato e domenica prossima a Bologna. Serviva un approccio diverso rispetto alle ultime uscite e coach Daniele Santarelli è stato pienamente accontentato: la differenza con un avversario che in passato aveva contribuito a creare non pochi problemi alla corazzatas gialloblù è stata evidente sin da subito.

Ora viene il difficile: le campionesse uscenti, che arriveranno all'appuntamento ovviamente con i favori del pronostico, dovranno vedersela in semifinale contro la vincente di Igor Volley Novara, che parte avvantaggiata per via del fattore campo a favore, e Reale Mutua Fenera Chieri, altra squadra in salute che aspira a recitare il ruolo di guastafeste. Sarà un weekend tutto da vivere.

Articolo in aggiornamento