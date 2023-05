Volley femminile, è tutto vero: l'Imoco Volley è ancora sul trono d'Italia

Squadra in casa

Squadra in casa Conegliano

La leggenda continua. Non c'è nulla che possa fermare la Prosecco Doc Imoco Conegliano, anche quando le cose sembrano mettersi male. Già, perché questa Vero Volley Milano, anche in questa gara 5, ha veramente messo paura per quasi due set al pubblico di un PalaVerde colmo all'inverosimile, ma alla fine ha dovuto cedere.

La squadra di Santarelli, con il 3-1 alle lombarde, si è riconfermata campione d'Italia per la quinta stagione consecutiva, malgrado la rivoluzione estiva abbia fatto temere il contrario.

È stata, come nelle previsioni, una partita difficile per le pantere, che hanno perso il primo set per poi mettere a segno una rimonta piuttosto difficile nel secondo. Da lí é stato praticamente un monologo e il titolo si è nuovamente fermato nella terra del Prosecco.