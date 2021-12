Mondiale per Club, Imoco Volley ancora implacabile! 3-0 al Dentil Praia e passaggio alle semifinali da prime nel girone

Bastava soltanto un set alla Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano per ottenere il pass alle semifinali del Mondiale per Club, ma la concentrazione e l'entusiasmo era talmente alta che le ragazze di Daniele Santarelli hanno centrato nuovamente la posta piena, dominando ancora una volta la scena. Tre a zero è stato il risultato finale al cospetto delle malcapitate brasiliane del Dentil Praia, già sconfitte ieri piuttosto nettamente dalle padrone di casa del Fenerbahce, che passano dunque come seconde. Le pantere, nel corso del pomeriggio, conosceranno l'avversaria della prima semifinale che si giocherà domani alle ore 13 italiane al termine del match tra Vakifbank Istanbul (Tur) e Minas Clube Belo Horizonte (Bra).

LA PARTITA - Santarelli, con il biglietto per il turno successivo già in tasca, opta per un leggero turnover, schierando Vuchkova al centro al posto di Folie. Questa la formazione per esteso: Wolosz-Egonu, De Kruijf-Vuchkova, Courtney-Plummer, libero De Gennaro.

Conegliano preme il piede sull'acceleratore in avvio nel tentativo di chiudere la pratica nel minor tempo possibile (anche in previsione dei prossimi decisivi impegni) e si porta subito sul 4-1. Le campionesse sudamericane però reagiscono con dominicana B. Martinez e la regista Claudia, abile a giocare di prima nel campo avversario (7-5). Egunu però inizia a carburare e fa riprendere quota alle compagne (12-9). Cresce il vantaggio ancora con l'azzurra, abile a muro (16-10), ma l’olandese Buijs, vecchia conoscenza nel campionato italiano, prova a creare qualche problema con l'attacco da posto quattro (17-14). Le pantere non tremano: Wolosz e ancora Egonu respingono con forza l'attacco delle avversarie, con la collaborazione della neo entrata Giulia Gennari, autrice di un bel turno al servizio (21-15). Praia fallisce in attacco ed è 25-17.

L'obbiettivo è centrato, ma Conegliano deve compiere fino all'ultimo il proprio dovere. Si parte bene (4-2), ma il muro di Jinery Martinez riagguanta la parità (4-4). Plummer al servizio e Vuchkova a muro allungano (7-4), ma Tainara e Martinez tengono in scia le avversarie (9-8). De Kruijf ed Egonu fiutano il pericolo e provano a far scappare le gialloblù (17-10), ma mai fidarsi di queste brasiliane: Tainara prova a riavvicinarle (17-13). Ancora Vuchkova però si fa trovar pronta ed il distacco diviene incolmabile (20-13). Chiude un mani out in attacco ed è 2-0

Il dominio è pressochè assoluto anche nel terzo set: Plummer è un martello pneumatico (14-9). Walewska prova il sussulto di orgoglio (18-15) ma è troppo alta la motivazione delle italiana a chiudere in bellezza. E' ancora di Sylla l'attacco finale: termina con 3-0 una partita che in realtà non ha mai avuto storia.

TABELLINO

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY – DENTIL PRAIA 3-0

(25-17,25-16,25-18 )

Prosecco DOC: Wolosz 3, Egonu 22, De Kruijf, Vuchkova7, Plummer 12, Courtney 8, De Gennaro, Frosini ne, Caravello ne, Sylla 3, Gennari, Omoruyi ne, Folie ne, Butigan ne. All. Santarelli

Dentil: Walewska 1, B.Martinez 11, J.Martinez 5, Claudia 3, Angelica, Tainara 6, Buijs 5, Ariane, Kasiely, Juliana, Carol 5, Vanessa, Suelen, Lyara. All. Barros

Arbitri: Fernandes Fuentes (Spa) e Khattab (Egy)

Spettatori: 2000

Durata set: 19′,25′,22′

Note: Errori battuta Co 9,De 2; Aces: 4-0 ;Muri 7-4; Errori attacco: 6-5