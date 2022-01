L'Imoco Volley attende Bergamo per il recupero della tredicesima giornata

Il Covid ha cambiato le carte in tavola, anche per quanto concerne il calendario. La sfida di Champions contro il Fatum è stata rinviata di una settimana, domani sarà di nuovo tempo di campionato. Al PalaVerde arriverà per il recupero della tredicesima giornata (originariamente programmata per il giorno di Santo Stefano) il Volley Bergamo 1991, sconfitta in quattro set da Scandicci e l'obbiettivo manco a dirlo sarà conquistare il risultato pieno per allungare ancora il passo in vetta alla classifica. A dirigere l'incontro saranno chiamati Clemente e Pozzato.

L'organico gialloblù, con il ritorno di Plummer dagli Stati Uniti, sarà praricamente al completo: mancherà soltanto Sarah Fahr, che sarà comunque in panchina ma non ancora in grado di scendere in campo.

LA VIGILIA DEL COACH - Il tecnico Daniele Santarelli parla così alla vigilia della gara: "Dopo il rinvio della gara di Champions che avremmo dovuto giocare oggi con il Fatum (spostata a mercoledì 26, ndr) si è presentata l’occasione di poter recuperare una delle partite di campionato e sia per noi che per Bergamo era una settimana buona, domani quindi recuperiamo questo match con la squadra orobica perchè sia noi che loro siamo un po’ indietro con le partite da giocare. Da qui in avanti giocheremo sempre praticamente ogni tre giorni, questo è buono per tenere il ritmo alto in vista della primavera quando ci giocheremo si spera i trofei che contano. La squadra è quasi al completo, ci sarà anche Plummer che è rientrata dagli USA e abbiamo rivisto nel gruppo anche Sarah Fahr anche se ci vorrà ancora un po’ per ritrovarla in campo. Questi saranno mesi importanti dove ci sarà spazio per tutte, al completo avrò ampie possibilità di scelta grazie alla rosa a disposizione". Sul match di domani: "Sono contento di come la squadra ha affrontato la partita di domenica con Roma, ho visto in campo cosa che da tempo le ragazze non mi mostravano e la strada è quella giusta, domani dobbiamo continuare su questi binari contro una squadra che ci aspettiamo verrà a giocare con spregiudicatezza al Palaverde. Hanno fatto due innesti importanti, come la nostra Butigan che solo pochi giorni fa era con noi e l’attaccante statunitense May, quindi sono una squadra diversa da quella che conoscevamo, proprio per questo dobbiamo affrontare il match con la massima determinazione ed attenzione".

LE EX - Nelle fila bergamasche milita Bozana Butigan, che fino a poco tempo fa vestiva il gialloblù. Poi Emma Cagnin, cresciuta proprio nel vivaio delle pantere. Per quanto riguarda queste ultime hanno in passato vestito la maglia rossoblù Miriam Sylla, Hristina Vuchkova e Rapha Folie.

I PRECEDENTI - Quella di domani sarà la prima volta assoluta che le due formazioni si incroceranno.

COPERTURA MEDIA - La partita verrà trasmessa in diretta in streaming video (con abbonamento) su www.volleyballworld.tv. Aggiornamenti e interviste post gara in diretta sulla pagina Facebook di Imoco Volley al termine della partita

BIGLIETTI ESAURITI - Poiché il match del 26 dicembre prevedeva la capienza del 60% e domani invece si giocherà con il 35%, i biglietti acquistati in prevendita per il 26/12 saranno validi per l’ingresso domani e NON verranno aperte le prevendite nè online nè alle casse del Palaverde in quanto è già registrato il tutto esaurito per la capienza limitata. La partita è compresa in abbonamento.