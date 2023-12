Volley A1 femminile, Conegliano pensa alla Coppa Italia e attende l'avversaria dei quarti

La prima missione del campionato di serie A1 2023/24 è compiuta. La vittoria, seppur sofferta, contro un'agguerritissima Wash4Green Pinerolo, è costata alla Prosecco Doc Imoco Conegliano un punto, ma non le ha impedito di conquistare con un turno di anticipo il titolo di campione d'Inverno. L'ultima partita, che si giocherà sabato 23 dicembre alle ore 20:30, sarà infinfluente ma andrà sicuramente onorata per cercare di mantenere il vantaggio sulle dirette inseguitrici.

Le pantere tuttavia potranno attendere con assoluta serenità l'avversaria nei quarti di Coppa Italia, altro obbiettivo che nessuno in casa gialloblù ha intenzione di lasciare: bisognerà attendere il turno dell'antivigilia di Natale per capire chi si classificherà ottava quando cadrà a terra l'ultimo pallone.

Una serata di fuoco

La situazione attualmente è piuttosto ingarbiugliata: ad oggi chi affronterebbe Wolosz e compagne sarebbe Vallefoglia, che però andrebbe a giocare sul difficile campo di Milano, che vuole a tutti i costi mantenere il secondo posto. Ecco dunque che a credere nel sorpasso sarebbe Il Bisonte Firenze, che gioca sul taraflex della più debole Cuneo. e potrebbe così scavalcare Vallefoglia in ottava posizione o addirittura, per la questione relativa al quoziente set, prendersi il settimo posto facendo retrocedere Roma all’ottavo.

Non va trascurata nemmeno la possibilità, seppur remota, almeno sulla carta, che potrebbe anche far rientrare in gioco Busto Arsizio (attualmente decima), ovvero che saltasse il fattore campo e che qualcuna delle big perdesse.

Insomma, il Natale si avvicina, ma quella dell'antivigilia sarà una serata tutta da vivere. Per affrontare Conegliano è molto probabilmente corsa a due (Vallefoglia - Firenze) ma la palla è rotonda e nulla è da escludere.

Il regolamento della Coppa Italia

La Coppa Italia Frecciarossa di Serie A1 si disputa tra le prime otto squadre classificate al termine del girone di andata della Regular Season, accoppiate secondo gli abbinamenti 1^ vs 8^, 4^ vs 5^, 2^ vs 7^ e 3^ vs 6^.

Le squadre qualificate disputano i Quarti di Finale in gara secca in casa della miglior classificata il 24 gennaio 2024.

Le quattro vincenti si qualificano alla Final Four, in programma nel weekend del 17-18 febbraio 2024 con sede ancora da stabilire.