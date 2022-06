Serie A1 femminile, l'Imoco Volley avanti ancora con De Kruijf

Un gruppo che, malgrado alcuni addii eccellenti, vuole continuare a primeggiare deve necessariamente passare da alcuni punti fermi: uno di questo sarà Robin De Kruijf, che vestirà la maglia della Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano per la settima stagione consecutiva. "The Queen", così come viene chiamata dai tifosi, fungerà dunque da traino per le nuove giocatrici che arriveranno sulla scorta dei suoi successi: del 4 Scudetti, 1 Mondiale per Club, 1 Champions, 3 Coppe Italia, 5 Supercoppe sono un biglietto da visita che poche altre possono vantare.

Ovviamente la centrale olandese classe 1991 non si accontenta: "Ovviamente voglio vincere ancora! Qui si parte sempre con il massimo obiettivo. Ci saranno cambiamenti, ma con la squadra che la società sta allestendo saremo ancora al top e ci giocheremo ancora la possibilità di vincere trofei importanti. Ovviamente, come ogni stagione, anche le altre squadre si sono rafforzate, sempre di più, quindi dovremo lavorare duro e lottare ancora per ogni vittoria".

Ad attenderla un gruppo nuovo di zecca o quasi: "Certo, sarà un po’ strano tornare a Conegliano dopo questa estate e non vedere tanti volti conosciuti che erano con noi da anni, ma credo proprio che la società abbia costruito di nuovo una grande squadra. Tanti cambiamenti, ma tutte giocatrici di grande talento e forza! E non ho dubbi che una volta che ci saremo conosciute reciprocamente e integrate sul campo, potremo fare ancora grandi cose!".

Per lei dunque settima stagione in gialloblù, roba inusuale per un'atleta straniera: "Non avrei mai pensato di rimanere così a lungo nello stesso club. Ma Conegliano la sento come la mia seconda casa. Amo la società, i tifosi, lo staff e la squadra e sono molto felice di aggiungere un altro anno a quest’ultimo. Come sono cambiata? Ho sei anni in più (ride)! In questi anni abbiamo giocato molte finali e vissuto tante stagioni importanti, stando sempre al top, chiaramente ho più esperienza di quando sono arrivata, sono diventata un po’ più calma e matura, ma per molti aspetti penso di essere sempre la stessa Robin di qualche tempo fa".

E' una Robin innamorata di questa terra: "Sono super orgogliosa di questo. Quando sono arrivata qui sapevo che il club era ambizioso, ma non mi sarei mai aspettata di vincere così tanti trofei e di fare quell’incredibile record di vittorie consecutive. Sono orgogliosa di far parte della storia dell’Imoco Volley, una storia che non è finita, ci sono ancora pagine importanti da scrivere. Penso che Conegliano sia sempre stata molto competitiva e ambiziosa, la società è al top, ha sempre creato grandi squadre di ottime giocatrici e staff di altissimo livello. Noi abbiamo tutte le strutture migliori e grandi professionisti nel club e nello staff che ci aiutano per poter essere le migliori giocatrici possibili. Sto molto bene a Conegliano, la sento davvero come la mia seconda casa, mi sento in grande sintonia con la società, i tifosi, lo staff e la squadra, sono molto felice di aggiungere un altro anno a questa bellissima storia".

Infine un messaggio ai tifosi: "Ciao a tutti ragazzi! Sono felicissima di rimanere qui con voi per un’altra stagione! Non vedo l’ora di vedere il Palaverde colorarsi di nuovo di gialloblù per vivere insieme ancora tante emozioni, e… che questa sia un’altra grande stagione! A presto!".

GENNARI SALUTA - Ad una conferma importante si contrappone un addio. A salutare la maglia gialloblù è la palleggiatrice di riserva Giulia Gennari (1996), che dopo tre anni ha deciso di cambiare aria: la prossima destinazione sarà Bergamo.