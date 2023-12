Volley A1 femminile, Conegliano non è in vena di sconti: Busto Arsizio ko in tre set

Squadra in casa

Squadra in casa Conegliano

Malgrado il titolo di campione d'inverno già conquistato una settimana fa a Pinerolo, al termine di una battaglia durissima, la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano continua a far sul serio. Chi si aspettava che la squadra di Daniele Santarelli regalasse qualcosa è rimasto deluso: se ne sono accorti gli oltre cinquemila del PalaVerde, ma soprattutto se ne è accorta la Unet E-Work Busto Arsizio, che qualche flebile speranza di rientrare tra le prime otto la nutriva.

Alla fine, davanti al sold out dell'impianto di Villorba, le gialloblù non hanno concesso neanche un set, andando a vincere la tredicesima gara consecutiva di un campionato fino a questo momento quasi perfetto e regalando un Natale felice ai propri sostenitori.

C'era da capire quale sarebbe stato l'avversario dei quarti della Coppa Italia, altro obbiettivo "sensibile" della società presieduta dal presidente Garbellotto. Ebbene, il primo ostacolo verso la difesa del titolo sarà Il Bisonte Firenze, da affrontare in casa in gara unica, che ha guadagnato in extremis il pass per la competizione vincendo 3-2 a Cuneo.

Il prossimo impegno delle pantere invece sarà la trasferta di Trento nel giorno di Santo Stefano. Altra occasione utile per allungare ancora di più la striscia vincente.

La partita

Santarelli schiera Wolosz-Haak, Lubian-Fahr, Gennari schiacciatrice con la rientrante Plummer, libero De Gennaro.

Haak forza subito al servizio e le pantere partono a spronbattuto (6-2). Le bustocche vogliono però mettersi in evidenza e vanno sull'11 pari con Sartori. Santarelli chiama time out e le sue giocatrici lo ascoltano: Wolosz pesca le attaccanti con continuità ed è 19-16. A chiudere i giochi per questo primo set è il turno al servizio di Haak (23-19); Plummer si prende l'incombenza di realizzare il punto finale (25-20).

Non c'è praticamente storia nella seconda frazione, con Gennari e Lubian intente a far danni in battuta e la vena offensiva di Plummer ed Haak. La vera trascinatrice è Fahr, con il muro del 14-7. Bugg e Piani si fanno trovare pronte e confezionano il break decisivo (25-15).

Lubian è scatenata in avvio di terzo set (5-1 e 9-1), ma anche Gennari si fa trovare pronta. Ancora Lubian rende il divario incolmabile (17-8). Piani e ancora Gennari, eletta MVP del match, chiudono la contesa a doppia mandata (25-18) e fanno esultare il pubblico del PalaVerde, come sempre calorosissimo.

Il tabellino

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-UYBA BUSTO ARSIZIO 3-0

(25-20,25-15,25-18)

Prosecco DOC Imoco: Bugg 1, Haak 13, Gennari 7, De Kruijf ne, Fahr 10, De Gennaro, Lubian 8, Plummer 7, Lanier ne, Robinson Cook 4, Wolosz 4, Piani 3, Squarcini ne, Bardaro ne. All. Santarelli

UYBA: Zannoni, Piva 12, Carletti 1, Giuliani 2, Bracchi ne, Frosini 8, Lualdi 8, Sartori 4, Valkova, Boldini 1, Fini ne. All. Cichello.

Arbitri: Giglio e Cascone

Spettatori: 5.344 (tutto esaurito)

Durata set: 25′, 23′,25′

Note: Errori battuta Co 12,Bu 8; Aces 5-2 ;Muri: 9-4 ; Errori attacco: 5-8

MVP: Gennari