Coppa Italia, Conegliano stronca Firenze e si prepara a difendere il titolo

Ci si augurava una vittoria netta e convincente dopo gli ultimi due mezzi passi falsi in campionato e la Prosecco Doc Imoco Conegliano ha risposto nella maniera giusta, non permettendo mai al Bisonte Firenze, una delle squadre più in forma del momento, di entrare in partita. Il 3-0 con cui le pantere si sono imposte ai danni della formazione allenata da Carlo Parisi vale il biglietto per le Final Four di Coppa Italia, programmate per il 17 e 18 febbraio 2024.

Il dominio dunque è stato assoluto, con le ragazze di Daniele Santarelli trascinate da Lanier, 12 punti e premio MVP, e dalla solita Haak, a segno 19 volte, a dimostrazione che la grinta dei giorni migliori è stata ritrovata. E non poteva certo essere altrimenti dato che questa era una gara da dentro o fuori.

Wolosz e compagne dunque potranno difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni. Il primo ostacolo nella due giorni giuliana sarà Chieri, che ha eliminato Novara nel match da essa disputata, facendo saltare dunque il fattore campo. Prima però bisognerà tornare a pensare al campionato, con il big match contro Scandicci che si giocherà sempre al PalaVerde (sabato alle ore 21).

La partita

Il 6+1 iniziale prevede Wolosz-Haak, Lanier-Plummer, Fahr-Lubian, libero Moki De Gennaro.

L'avvio vede Ishikawa provare ad insidiare le pantere, che rispondono ottimamente con Haak (13-9). Alsmeier e la stessa Ishikawa riportano Firenze sul 13-11, va in battuta Lubian e il vantaggio viene ripristinato (16-12). Ace di Plummer per il 21-14, chiude Lubian in fast per l 25-19.

Secondo set che vede Fahr salire in cattedra a muro (8-4); Conegliano accelera con Lanier ed Haak rendendo vani gli sforzi avversari (21-10). La chiusura è su un indiscutibile 25-13.

Il Bisonte riparte bene nella terza frazione (2-5), Haak, Lanier e Plummer non ci stanno (17-12). Dopo un'ora e venti di gioco la partita si conclude (25-19) con un 3-0 mai stato in discussione.

Il tabellino

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – IL BISONTE FIRENZE 3-0

(25-19,25-13,25-19)

Prosecco DOC Imoco: Wolosz 3, Haak 19, Robinson Cook ne, Plummer 11, Fahr 9, Lubian 7, De Gennaro, Lanier 12, De Kruijf ne, Gennari ne, Piani ne, Bugg ne, Squarcini ne, Bardaro ne. All.Santarelli

Il Bisonte : Ishikawa 10, Leonardi , Battistoni 1, Alsmeier 4, Cesé Montalvo , Acciarri , Ribechi , Kipp 12, Lazic ne, Mazzaro 4, Graziani ne, Agrifoglio ne, Kraiduba ne, Stivrins 4. All. Parisi.

Arbitri: Carcione e Rossi

Spettatori: 2630

Durata set: 22′, 20′,23′

Note: Errori battuta Co 10, Fi 4; Aces 6-2 ;Muri: 8-5

MVP: Lanier