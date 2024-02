Volley A1 femminile, Conegliano è ancora la più forte: Milano travolta senza appello

"Quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare". A farlo è stata la Prosecco Doc Imoco Conegliano, a cui si addice questo detto fin troppo ricorrente sia nello sport che nella vita di tutti i giorni. L'Allianz Vero Volley Milano, per tutti la sfidante principale delle pantere nella lotta al titolo, sperava in questa partita per dimostrare che era sulla buona strada per annullare il gap, ma ancora una volta è stata rimandata a casa senza troppi complimenti.

In un PalaVerde tutto esaurito è finita 3-0 per le gialloblù, che in un'oretta e mezza scarsa hanno risolto la pratica ipotecando il discorso di vertice. Sei sono i punti di distacco sulle lombarde e soltanto un suicidio collettivo potrebbe rimettere in corsa queste ultime, ora costrette ad assaporare, dopo un girone intero di imbattibilità, l'amaro gusto della sconfitta e a leccarsi le ferite.

Non è bastata la buona vena di Paola Egonu, tornata per la prima volta a Villorba da avversaria e top scorer dell'incontro con 22 punti, dato di gran lunga superiore rispetto alle compagne; Isabelle Haak si è rivelata super con 20 palloni messi a terra con 1 ace, 2 muri e il 57% in attacco.

La partita

Il sestetto iniziale prevede Wolosz in diagonale con Isabelle Haak, al centro le azzurre Fahr-Lubian, schiacciatrici le USA Plummer e Robinson Cook, libero Moki De Gennaro.

Avvio a rallenty per l'Imoco, che subisce il primo break con l'ace di Egonu (4-8). Sul 5-10 Santarelli ferma il gioco consentendo alle sue giocatrici di riorganizzarsi: Lubian e Plummer colpiscono per il 9-12. Di Gaspari il time out successivo, che non argina la furia gialloblù. Un parziale di 9-3 capovolge la situazione (14-13), successivamente l'errore di Folie determina il 16-14. L'inerzia del match cambia completamente: Plummer allunga ancora (19-15) e sembra finita. Egonu non si arrende e accorcia (19-18). Botta e risposta Haak - Folie per un finale di fuoco (23-23); risolve Haak per il 25-23.

L'Allianz risente del primo set sfuggito per un palmo e va sotto 4-0 con l'ace di Lubian. Pipe di Cook per il 6-1. Conegliano accelera e si porta sul 14-7. Egonu tenta di riaprirla (18-13) ma non basta: Lubian e Wolosz vanno in battuta e sistemano ancora le cose (25-18).

La solita Egonu ci tiene a ben figurare ed è l'unica delle rosa realmente in gara (6-8); le pantere reagiscono rabbiosamente con il muro di Plummer (10-8). Haak e Plummer sono incontenibili (16-11) e consentono a Milano solo di riavvicinarsi sul 18-15. Niente da fare poichè Wolosz si mette in proprio stampando un muro decisivo e poi serve Lubian per la fast del 21-15. Anche il terzo set si chiuderà nettamente (25-18).

Il tabellino

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-ALLIANZ MILANO 3-0

(25-23,25-18,25-18)

Prosecco DOC Imoco: Wolosz 3, Haak 20, Plummer 11, Robinson Cook 9, Fahr 6, Lubian 10, Squarcini ne, De Gennaro, Piani, Gennari, De Kruijf ne, Bardaro ne, Lanier ne, Bugg ne. All.Santarelli.

Allianz: Daalderop ne, Bajema 2, Orro , Malual, Rettke ne, Heyrman 2, Castillo, Egonu 22, Prandi ne, Pusic ne, Candi, Folie 5, Cazaute 1, Sylla 9. All. Gaspari.

Arbitri: Zavater e Caretti

Durata set:29′,29′,25′

Spettatori: 5.344 (sold out)

Note: Errori battuta Co 10,Mi 7; Aces: 8-6; Muri: 8-5; Errori attacco: 6-9

MVP: Haak