Champions, l'Imoco Volley abbatte Mulhouse e vola verso i quarti

Non sempre è facile mantenere alte concentrazione ed intensità quando gli impegni delle varie competizioni si susseguono a getto pressochè continuo ma la Prosecco Doc Imoco Volley, sulle ali di un entusiasmo sempre crescente, continua a mietere vittime. Il 3-0 rifilato al Mulhouse, già battuto con lo stesso punteggio nella gara di andata (25-15, 25-19, 25-20), avvicina sensibilmente le pantere all'obbiettivo del primo posto matematico nel girone, che garantisce l'accesso ai quarti di finale della Champions League come testa di serie. Partita a senso unico, come nelle previsioni: troppo elevata la differenza di valori tra le due squadre. Non c'è ancora il conforto dell'aritmetica, che di questo passo arriverà tra due settimane a Budapest contro il Vasas. A fine mese ultima sfida casalinga che vedrà le gialloblù affrontare le polacche del Resovia. Dopo la Supercoppa ed il Mondiale per Club si avvicina dunque un altro obbiettivo importante per questo gruppo assolutamente impagabile.

LA PARTITA - Daniele Santarelli opta per la seguente formazione: Wolosz-I.Haak, Squarcini-De Kruijf, Gray-Robinson, libero De Gennaro.

Inizio con un equilibrio spezzato una prima volta dall'ace di Robinson Cook (11-9). Gray non sbaglia e allunga il passo (13-9). Sul 16-9 per le pantere muro di Squarcini e bomba di Haak (20-11) con il primo set che non ha praticamente più nulla da dire. Chiude un muro di De Kruijf (migliore in campo con 12 punti realizzati complessivamente di cui 5 a muro ed il 64% in attacco) per il 25-15 nettissimo.

Partono meglio le transalpine nel secondo set (5-7), ma Conegliano risponde a tono con la premiata ditta De Kruijf - Gray (13-10). Diagonale di potenza di Haak per un allungo rivelatosi determinante (10-5). Ancora un muro di De Kruijf (21-13) e la contesa, anche per questo parziale intermedio, è chiusa; termina 25-19 malgrado coach Salvagni operi dei correttivi e la partita è chiaramente indirizzata.

La sorella della più celebre Isabelle, Anna Haak, tenta di mettere apprensione con l'ace del 2-2, ma le pantere, fiutato il pericolo, replicano con Gray (5-3). La canadese, sempre con Haak, confeziona l'allungo (12-7). La girandola dei cambi non influisce sull'andamento di un match a senso unico, chiuso sul 25-20. Conegliano prosegue dunque incontrastata la sua corsa per la riconquista del massimo trofeo continentale.