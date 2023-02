Champions League, l'Imoco Volley chiude alla grande il girone con il 3-0 al Resovia

Continuano senza respiro gli impegni agonistici dell'Imoco Volley, che stasera era impegnata al PalaVerde per la sesta ed ultima gara della fase a gironi della Champions League. Il risultato è stato quello atteso, con il 3-0 delle pantere ai danni del Resovia, ostica squadra polacca già battuta all'andata piuttosto nettamente (25-20, 25-17, 25-16), che consente loro di presentarsi ai sorteggi dei quarti di finale da testa di serie nel ranking. Per l'avversario ci sarà da attendere: diverse partite, a causa dei tragici eventi sismici che hanno sconvolto la Turchia (a proposito è stato osservato un minuto di silenzio prima dell'inizio del match), sono state rinviate.

LA PARTITA - Daniele Santarelli ha mandato in campo il seguente 6 + 1: Wolosz con Haak, le centrali De Kruijf e Fahr, schiacciatrici Gray e Robinson Cook, libero De Gennaro.

Inizio con equilibrio (8-8), spezzato dal muro gialloblù che inizia a crescere: di De Kruijf quello del 13-9. Kalandadze e Orvosova riportano sotto Resovia (13-11), Fahr allunga di nuovo (16-13). Quest'ultima, assoluta protagonista del primo set con 7 punti e 5 muri, confeziona l'allungo decisivo (22-18). Chiude Robinson Cook per il 25-20.

Conegliano parte bene nella seconda frazione con Haak e Plummer (6-2); break Resovia con Orvosova (11-10). Haak, Plummer e De Kruijf allungano nuovamente (14-10). Le pantere aumentano la pressione al servizio e la forbice si amplia (16-11); Haak, Lubian, entrata insieme a Samedy, e Squarcini, che inchioda l'ace finale, regalano l'ennesimo successo alle gialloblù che vanno dunque sul 2-0.

Il terzo set, dopo una fase iniziale equilibrata (11-10), è caratterizzato da un'accelerazione imponente: Plummer sfrutta al meglio le difese di De Gennaro e Plummer ed è 17-11. De Kruijf, in collaborazione con Lubian, mette a terra palloni su palloni e il divario diventa incolmabile (23-14). Chiude Wolosz, migliore in campo, per il 25-16. Le ragazze di Santarelli festeggiano e, dopo il turno di campionato del prossimo weekend, potranno finalmente tirare il fiato.